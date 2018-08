vor 21 Min.

Sehenswerte Kirche mit Geschichte

Der Unterthürheimer Kirchenführer ist erschienen. Er ist eine ambitionierte Gemeinschaftsleistung.

Die Unterthürheimer Kirche ist nicht die Wieskirche, sie ist keine gotische Kathedrale, kein barocker Prachtbau. Nur selten wird sie von kunstinteressierten Touristen besucht. Und dennoch: Wie die meisten schwäbischen Dorfkirchen besitzt auch die Pfarrkirche Maria Hilf bemerkenswerte Kunstschätze, die einen Besuch durchaus lohnenswert machen.

Um nur einige wenige Beispiele zu nennen: Das filigrane Gittertürchen des Tabernakels ist eine meisterhafte Schmiedekunstarbeit des 15. Jahrhunderts, die beeindruckende barocke Kreuzigungsgruppe des Hochaltars zieht die Blicke auf sich und auch das gotische Sterngewölbe des Chorraums ist bemerkenswert. Seit vielen Jahrhunderten ist die Kirche der Dorfmittelpunkt Unterthürheims, ihr hübscher Zwiebelturm thront über dem Zusamtal und ist aus dem Ortsbild nicht wegzudenken.

Wer mehr über diese und weitere Kunstgegenstände sowie über die Pfarr- und Baugeschichte erfahren will, kann sich nun in einem vor kurzem erschienenen Kirchenführer informieren. Das 20-seitige Heft ist eine Unterthürheimer Gemeinschaftsleistung: Der Text wurde von dem Historiker Dr. Johannes Mordstein aus Unterthürheim verfasst, die reichhaltige Bebilderung stammt von dem passionierten Fotografen Klaus Ammich, der als der Pfarrer der Pfarreigemeinschaft Buttenwiesen auch die Pfarrei Unterthürheim betreut. Ammich gestaltete auch das Layout der kleinen Schrift, das sich in seiner ansprechenden äußeren Form durchaus mit dem Standard renommierter Kirchenführerverlage messen kann.

Herausgegeben und finanziert wurde der Kirchenführer von der Katholischen Pfarrgemeinde Unterthürheim mit finanzieller Unterstützung privater Spender und der Gemeinde Buttenwiesen.

Neben der Kirche verfügt Unterthürheim mit der Salzbeinbachkapelle, der Dreifaltigkeitskapelle und der drei „Heiligenhäuschen“ auf dem Friedhof über einige weitere interessante Sakralbauten. Auch diese werden in Wort und Bild vorgestellt.

Den Kirchenführer gibt es am Schriftenstand der Unterthürheimer Kirche sowie im Pfarrbüro Buttenwiesen.

