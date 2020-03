vor 21 Min.

Selbst einen Sarg gibt es auf der WIR

Wie sich das Zusamtal bei der Messe präsentiert und warum einige Besucher sogar erschrecken

Von Brigitte Bunk

Wer durch die WIR in Dillingen schlendert, trifft auch Aussteller aus dem Zusamtal. Wie beispielsweise Walter Reuter aus Zusamaltheim. Terrassendächer und Markisen hat er im Angebot. Zum vierten Mal ist er bei der Messe schon dabei, weil er gemerkt hat: „Hier kommen Leute, die gezielt nach Produkten suchen, sich informieren und auch kaufen.“ Diese Erfahrung hat auch Bernhard Hirschbolz vom 2-Radstadl in Wertingen gemacht. Dillingen ist eben doch ein Stück von Wertingen entfernt, hier hofft er, wie vor zwei Jahren Kunden zu gewinnen, die er über andere Aktionen so nicht erreicht hätte. Das hat ihn motiviert, wieder dabei zu sein.

Jasmin Özden und Herbert Diepold von TAF Services Objektbetreuung aus Wertingen hoffen ebenfalls auf neue Kunden durch ihren Stand auf der WIR. Garten- und Landschaftsbau sowie Hausmeisterservice haben sie im Angebot, pflegen auch leer stehende Immobilien, damit die besser verkauft werden können. Nicht nur bei großen Objekten sind sie zur Stelle. „Wir haben Kunden, die keine Zeit für ihren Garten haben, weil sie arbeiten, das aus gesundheitlichen Gründen nicht machen können oder einfach keinen grünen Daumen haben“, erklärt Diepold. Das erste Mal ist Maik König vom Wertinger Bestattungsunternehmen Bönsel auf der WIR dabei. Er hat gemerkt, dass manche erschrocken reagierten, weil ein Sarg direkt neben dem Halleneingang zu sehen ist. Das Holz weist eine schöne Maserung auf, ein Blumengebinde verziert den Sarg. Doch dann fragen viele Messebesucher nach und nehmen auch Vorsorgemappen mit. Er sagt: „Ich habe in der letzten Zeit gemerkt, dass die Leute lockerer mit dem Thema Tod umgehen, auch wenn es für viele noch ein Tabuthema ist.“

Richard Drexler aus Unterthürheim will in den Kreistag. Deshalb steht er am Stand der Bürgerliste und sagt: „Ich hab’ Urlaub genommen, um auf der WIR präsent zu sein.“ Diese Plattform findet er ideal, um mit den Leuten zu reden und auf seine Kandidatur aufmerksam zu machen. Der Wertinger Ludwig Klingler hat gleich zwei Aufgaben am Eröffnungstag: Vormittags am Stand der Grünen: „Hier können wir unser Programm vorstellen, sagen, was wir wollen und das begründen. Das macht unheimlich Spaß.“ Nachmittags ist er als Stadtrat am Stand der Stadt Wertingen. Zusammen mit Hans Moraw, der als Stadtrat und Vertreter der Wertinger Wirtschaftsvereinigung auch eine Doppelfunktion hat. Er ist erleichtert, dass die WIR endlich begonnen hat. Das Warten, ob die Messe stattfindet oder abgesagt wird wegen des Corona-Virus, ist damit vorbei. „Ich glaube nicht, dass deshalb wesentlich weniger Besucher kommen“, meint er. Und verteilt die vorbereiteten Gutscheinhefte, um den Wertinger Geschäften zu mehr Umsatz zu verhelfen. Den sich auch die weiteren Unternehmer aus der Wertinger Region auf der WIR erhoffen.

