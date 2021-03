12:00 Uhr

Surteco will in Pfaffenhofen ein Regallager bauen

Firma verlagert Räumlichkeiten aus der Ulmer Gegend nach Pfaffenhofen

Für das Betriebsgelände der Firma Surteco, das sich im Ortsteil Pfaffenhofen befindet, wird ein Bebauungsplan erstellt. Der Bereich bekommt den Namen Pfaffenhofen Ost und hat eine Gesamtgröße von rund 9,9 Hektar. Dies beschloss der Gemeinderat Buttenwiesen in seiner jüngsten Sitzung. Auch wenn der Bereich faktisch bereits als Gewerbegebiet gilt, sei noch dies noch nicht planrechtlich gesichert, erläuterte Bürgermeister Hans Kaltner. Das Baurecht für die bisherigen Gebäude wurde vom Landratsamt nach den gesetzlichen Bestimmungen für den Außenbereich erteilt.

Nun will die Firma allerdings ein neues Regallager bauen, das sich in Richtung Norden, weiter in den Außenbereich erstreckt und über die bestehende Zufahrt an der Johan-Viktor-Bausch-Straße angefahren werden soll. Die Gemeinderäte zeigten sich erfreut über die Betriebserweiterung. Bürgermeister Kaltner erklärte in der Ratssitzung am Montag, dass die Firma damit ihr bestehendes Regallager von Laichingen, nordwestlich von Ulm, an den bestehenden Produktionsstandort Buttenwiesen verlagern möchte.

Betriebsabläufe sollen in Pfaffenhofen optimiert werden

Die Betriebsabläufe sollen damit optimiert werden, als Beitrag zum Klimaschutz entfallen künftig die bisher notwendigen Lkw-Fahrten. Das Planungsbüro Opla, Augsburg, hat die Planzeichnung für den Aufstellungsbeschluss erstellt und erarbeitet derzeit die Planunterlagen für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange. Die Verwaltung wurde vom Gremium beauftragt, dieses Verfahren durchzuführen. Kaltner und die Ratsmitglieder waren sich einig: „Das ist eine Stärkung des Hauptsitzes Buttenwiesen.“

Ratsmitglied Helmut Kehl war es wichtig zu betonen: „Die Anwohner müssen hier viel mittragen.“ Der Gemeinderat wisse, wie wichtig es sei, dass sie die Pläne unterstützen. (bbk)

Lesen Sie auch:

Themen folgen