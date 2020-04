vor 35 Min.

Theatergruppe Laugna erweitert den Vorstand

Ein Mitglied will seine Tätigkeiten reduzieren – kein Problem, denn ein Jüngerer springt in die Bresche.

Die Theatergruppe Laugna konnte ihre alljährliche Generalversammlung vor den Corona-Einschränkungen am 11. März noch abhalten. Es konnte auf zahlreiche Aktivitäten über das ganze Jahr verteilt zurückgeschaut werden, das Highlight des Jahres war aber natürlich die erfolgreiche Spielsaison 2019/20.

Mit dem Stück „s‘Testament“ hatte man ein ganz besonderes Lustspiel gefunden, das optimal zu der Theatergruppe passte. Die Rollen konnten bestens besetzt werden, was sowohl den Spielern als auch den Gästen sehr viel Spaß machte, heißt es vonseiten des Vorstands. Ganz besonders freute sich die gesamte Truppe, dass sogar der Autor des Stückes Wolfgang Haberstroh bis aus der Nähe von Pforzheim für eine Vorstellung angereist ist.

Ein Vorstandsmitglied will etwas kürzer treten

Neben den alljährlichen Vereinsregularien standen heuer wieder Neuwahlen des Vorstands an. Schon im Voraus wurde vom bestehenden Vorstand angeregt, die in der Satzung vorgesehene Möglichkeit einer Vorstandserweiterung um einen Beisitzer umzusetzen. Dies wurde von den Mitgliedern unterstützt, um den Vorstand durch ein jüngeres Mitglied für die Zukunft zu rüsten.

Alle bestehenden Vorstandsmitglieder waren bereit, wieder zu kandidieren. Der zweite Vorsitzende Alois Kotschner wollte seine Mitwirkung auf eine Beisitzertätigkeit reduzieren. Das Nachwuchstalent Thomas Gebele erklärte sich bereit, für den zweiten Vorsitzenden zu kandidieren. Bei der anschließenden Wahl wurde der gesamte Vorstand in seiner bestehenden Funktion einstimmig bestätigt, Alois Kotschner ist jetzt Beisitzer und Thomas Gebele stellvertretender Vorsitzender.

Der Vorstand der Theatergruppe wird verjüngt

Vom Spielleiter Alois Kotschner wurde besonders die familiäre, freundschaftliche Atmosphäre in der gesamten Truppe und ganz besonders der Einsatz und das Talent der Nachwuchsspieler gelobt. Der anwesende Bürgermeister Hans Gebele fand in seinem Grußwort lobende Worte für den Verein. Er freute sich über die reibungslose Neuwahl und wünschte dem Verein für die Zukunft alles Gute.

Zum Abschluss der Versammlung appellierten der Vorsitzende, der Spielleiter und der Bürgermeister an den Verein und ganz besonders an die Spielertruppe, so weiter zu machen. (pm)

