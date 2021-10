Turnen

18:02 Uhr

Buttenwiesens Turner bleiben weiter an der Spitze der Zweiten Liga

Perfekte Übung am Seitpferd: Yevgen Yudenkov führte den TSV Buttenwiesen zum Sieg in Kirchheim.

Plus Die Erfolgsserie der Buttenwiesener Turner hält an: Der Zweitligist aus dem Zusamtal gewinnt in Kirchheim den vierten Wettkampf in Serie.

Von Florian Raab

Vier von sechs Gerätewertungen gingen beim 39:18-Erfolg des TSV Buttenwiesen in Kirchheim/Teck an die Gäste, die nach dem vierten Wettkampftag weiterhin verlustpunktfrei gemeinsam mit dem TSV Pfuhl die Tabelle der 2. Bundesliga Süd anführen. Einmal mehr war Yevgen Yudenkov der fleißigste Punktesammler für die Zusamtaler, die am Pferd und am Barren besonders starke Übungen zeigten.

