vor 35 Min.

Unteres Zusamtal will in den Kreistag

Vier Kandidaten bewerben sich

Bereits zum zweiten Mal tritt die Bürgerliste mit der Liste 8 zur Kreistagswahl an. Mit einer Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen engagierten Kräften, die sich für die Region einbringen möchten, will die Bürgerliste die bereits geleistete Arbeit der vergangenen sechs Jahre fortsetzen, heißt es in der Pressemitteilung. Die drei amtierenden Kreisräte der Bürgerliste Thomas Häußler, Carolin Wanner und Erich Herreiner würden sich freuen, wenn die Wähler die Arbeit der Bürgerliste weiter unterstützen würden. „Unseren eingeschlagenen Weg für mehr Transparenz und Bürgerfreundlichkeit werden wir konsequent weiterverfolgen“, so Häußler.

Aus dem Unteren Zusamtal bewerben sich vier Kandidaten der Bürgerliste für einen Sitz im Kreistag. Richard Drexler auf Platz 4, Christian Neidlinger auf Platz 41, beide aus Unterthürheim, auf Platz 36 Christian Zahler aus Frauenstetten und auf Platz 47 Philipp Oefele aus Lauterbach. In der letzten Periode war das Untere Zusamtal mit nur einem Sitz im Kreistag vertreten. „Um die Region zu stärken, ist es sehr wichtig, dass die wahlberechtigten Bürger Buttenwiesens zur Wahl gehen und gezielt die Kandidaten aus ihrer Region wählen“, appelliert Kandidat Drexler. (pm)