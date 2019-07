vor 55 Min.

Unterthürheimer Wehr trainiert mit Dillinger THW

Die Ehrenamtlichen tauschen Erfahrungen aus und vertiefen die Freundschaft

Seit den Großbränden in Pfaffenhofen und Unterthürheim im Jahr 2018 hat sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen der Feuerwehr Thürheim und dem Technischen Hilfswerk (THW) Dillingen entwickelt. Letztes Jahr waren die Unterthürheimer in der Unterkunft in Dillingen zu Besuch, dieses Jahr wurde eine gemeinsame Übung durchgeführt.

Auf dem Gelände der Firma Gerblinger im Feldbach wurden bei sengender Hitze Personen aus Fahrzeugen befreit. Einmal „klassisch“ und einmal nach der sogenannten Oslo-Methode. Dabei wird das Fahrzeug mithilfe von Ketten und einer Seilwinde auseinander gezogen.

Bei der Übung stand der Erfahrungsaustausch und das Erproben verschiedener Techniken im Vordergrund. Für nächstes Jahr ist ein weiteres Projekt in Planung. (pm)

