00:31 Uhr

Violauer Gottesdienst im Internet

Wallfahrtspfarrer Philipp streamt seinen Ostersegen

Aufgrund der Corona-Krise bleiben die Kirchen in der Karwoche und an Ostern geschlossen. Deshalb bietet Wallfahrtspfarrer Thomas Philipp Pfefferer Gottesdienste aus der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau per Internet an. Das hat er auch schon bei anderen Gottesdiensten zuvor gemacht. Die Vigil am Ostermorgen wird ab 6 Uhr live übertragen.

Im Livestream-Gottesdienst wird Pfefferer das Segensgebet über die Osterspeisen sprechen. Zu sehen sind die Gottesdienst-Übertragungen unter www.youtube.com/channel/UCYz-3n3wUarPw8kMAce5cWg. (bekr)

Infos gibt es auch auf der Homepage www.wallfahrtskirche-violau.de