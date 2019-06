vor 31 Min.

Vom Babygarten bis zur Rockband und Bläserklasse

Beim Tag der offenen Tür am Samstag gibt es nicht nur Informationen. Wer will, kann auch ein Instrument ausprobieren und die Lehrer kennenlernen

Die Musikschule Wertingen veranstaltet am kommenden Samstag, 29. Juni, einen Tag der offenen Tür. Wer ein Musikinstrument erlernen oder wieder auffrischen will, oder wessen Kind gerne musizieren möchte, hat dabei Gelegenheit, sich zu informieren. Die Schule versteht sich als Kompetenzzentrum für alle Fachbereiche.

Im Laufe der letzten 38 Jahre hat sich die Musikschule mit anfänglich acht Lehrern in sieben Fächern zu einem Zentrum für musikalische Bildung mit 29 Lehrern in 29 Fachgebieten entwickelt. Als die Schule 1981 gegründet wurde, waren es 67 Schüler, die dort ein Instrument erlernt haben, in der Zwischenzeit sind es 646 Schülerinnen und Schüler, die die Gelegenheit nutzen, dass in der räumlichen Nähe zu ihren Schulen und Wohnorten Spitzenkräfte und ein hochkarätiges Lehrerteam zur Verfügung stehen. Sie sind alle unter einem Dach in den Räumlichkeiten an der Stadthalle, die 2004 eingeweiht wurden, vereint.

Durch das Zusammenwirken vieler Kräfte ist das Unterrichtsangebot vielfältig: vom Babygarten bis zur Rockband, vom Einzel- über Gruppenunterricht, dem Ensemblespiel und dem Mitwirken in Orchestern, auch in der Bläserklasse, dem Streichorchester oder dem Volksmusikensemble. All diese Angebote können nicht nur Kinder und Jugendliche in Anspruch nehmen. Auch Erwachsene und jung gebliebene Senioren melden sich an, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Neben den 50 Veranstaltungen, die die Musikschule jedes Jahr in Form von Konzerten anbietet, ist es speziell der „Tag der offenen Tür“, an dem jeder Interessierte Einblick in das Musikschulleben erhält. Am Samstag, 29. Juni, öffnen die Musikschullehrer ihre Unterrichtszimmer und lassen alle an ihrer Arbeit teilhaben.

Interessierte können mit den Lehrern ins Gespräch kommen, sich einen Überblick über das Unterrichtsangebot verschaffen, Instrumente ausprobieren und sich informieren. Wer sein Wunschinstrument schon gefunden oder sich seinen Kurs schon ausgesucht hat, kann sich schon am Freitag, den 28. Juni von 14 bis 16 Uhr oder am Samstag, 29. Juni von 10 bis 13 Uhr zum gewünschten Unterricht anmelden oder Schnupperstunden vereinbaren. Seit diesem Schuljahr unterrichten Lehrer der Musikschule auch in Bissingen.

Die Musikschule Wertingen hat dort die ehemalige Musikwerkstatt übernommen und ihr Angebot auf die neue Außenstelle ausgeweitet. Auch dort wird es einen „Tag der offenen Tür“ geben. Am Samstag, 6. Juli von 10 bis 13 Uhr werden die Musiklehrer aus Wertingen das Spektrum einer Musikschule aufzeigen und abwechselnd Instrumente zum Ausprobieren bereit halten. Dem Stundenplan können Interessierte entnehmen, wann welche Lehrkraft, in welchem Zimmer zur Verfügung steht. (pm)

auch unter www.musikschulewertingen.de

Themen Folgen