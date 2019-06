00:33 Uhr

Vom Mythos Volksempfänger

Vortrag im Radiomuseum

In seinem Vortrag am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr bringt Willi Kempter aus Herbertshofen im Radio- und Telefonmuseum Wertingen, Fère-Straße 1, den Volksempfänger in Wort, Bild und Klang den Vortragsteilnehmern näher.

Heute noch fragen immer wieder Museums-Besucher nach dem „Volksempfänger“. Zu Beginn der Herrschaft der Nationalsozialisten gab es in Deutschland nur etwa vier Millionen registrierte Radiohörer. Ein Grund war sicher der hohe Preis der Radiogeräte, der etwa zwischen 220 und 600 Reichsmark lag je nach Technik und Ausführung. Bei einem durchschnittlichen Bruttolohn um 200 RM konnten sich nicht viele ein Radiogerät leisten.

Um die breite Bevölkerung mit ihrer Ideologie zu erreichen, musste schnell ein billiger Radioempfänger her. So sollten der breiten Bevölkerung die Ideologie und Reden von Führer Hitler und Propagandaminister Goebbels nahegebracht werden. Zum Festpreis von 76 RM war der neue „VOLKSEMPFÄNGER“ (VE) ab August 1933 zu haben, den alle deutschen Radiohersteller nach demselben Modell anbieten mussten. Auch die Zahl der Gebührenzahler stieg wie gewünscht: Von 4 Millionen im Jahr 1933 auf über 12 Millionen im Jahr 1939. (pm)

Jeden Dritten Sonntag im Monat hat das Radio- und Telefonmuseum in Wertingen von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. In fünf Räumen werden ca. 600 Grammolas, Grammophone, Radiodetektoren, Röhrenradios, Musikboxen, und vieles mehr gezeigt. Führungen für Gruppen, Schulen, Vereine, Familien oder Radio- und Telefonbegeisterte jederzeit möglich. Telefon: 08272-84196 oder bei Otto Killensberger, Telefon: 08272-2864.

