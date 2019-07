vor 18 Min.

Vorfreude auf das Wertinger Kino-Open-Air

Was gibt es schöneres, als unter dem freien Sommerhimmel einen guten Film zu sehen? Die Wertinger können das bald wieder beim Kino-Flimmern erleben. Zwei Neuverfilmungen von Disney-Klassikern stehen auf dem Programm

Von Bärbel Schoen

Lässt sich das Open-Air-Kino vom vergangenen Jahr noch toppen? Tausende Besucher waren zum Wertinger Schloss geströmt und hatten magische Momente unterm Sternenhimmel erlebt. Unvergessen wird wohl den meisten Cineasten der 4. August bleiben: Da ließ es Prisca Färber für ihre Mutter Rosemarie richtig krachen. Mit einem minutenlangen Feuerwerk inklusive pulsierendem Herz und tausenden von silbernen Sternchen über dem Schlossgarten, durften die Besucher teilhaben am 80. Geburtstag der Kinofrau. Auch in diesem Jahr fällt der Ehrentag mitten in die Zeit des Open-Air-Flimmerns.

Tarantinos neuen Film in Wertingen genießen

Zu feiern gibt es dieses Mal gleichzeitig ein kleines Jubiläum: Das diesjährige Kino-Flimmern unter freiem Himmel, welches vom 29. Juli bis 27. August stattfindet, jährt sich zum fünften Mal. Dafür hat Prisca Färber noch einmal richtig aufgesattelt – mit einem hochkarätigen Filme-Potpourri und hochwertigem Essen: „Wir setzen auf mehr Qualität bei den Zutaten“, verspricht sie. Das Fleisch stammt zum Beispiel aus der Region. Christoph Kunad liefert das Fleisch seiner Angusrinder, die ganzjährig im Freien bei Laugna leben. Er garantiert für eine artgerechte Haltung ohne Kunstdünger, ohne Pflanzenschutzmittel, ohne Wachstumsförderer. Die Schlachtung erfolge durch Weideschuss mit Schalldämpfer. Und damit die „Big Beef Patties“ gut gelingen, soll es in den nächsten Tagen einen Grillabend bei Christoph Kunad geben, wo schon einmal „vorgetestet“ wird.

Prisca Färber kommt aus dem Schwärmen fast nicht heraus, wenn sie über das Filmangebot spricht. Für ihr fünftes Open-Air-Event hat sie fast ausschließlich brandneue Filme ausgewählt, die viele Menschen ansprechen dürften. Es gibt Vorpremieren, aktuelle Bundesstarts, Action Movies, bayerische Filme, Familienabende zu ermäßigten Preisen, französische Filme inklusive Weinproben, Verlosungen, Musicals und Filmklassiker.

Zum fünften Mal Kino unter freiem Himmel in Wertingen

Mit dem Streifen „Und wer nimmt den Hund?“ hofft Färber, den Geschmack zu treffen. Garanten seien für sie die Darsteller Martina Gedeck und Ulrich Tukur. Im Gepäck hat die Kinoexpertin weitere Filmschätze unterschiedlicher Genres: französische Filme („Ein Becken voller Männer“, „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“), Komödie („Leberkäsjunkie“), Musikfilme („Yesterday“, „Bohemian Rhapsody“, „A Star is Born“), Biografie („Der Junge muss an die frische Luft“), Doku („Free Solo“), Drama („Once Upon a Time...in Hollywood“, von Kultregisseur Quentin Tarantino) sowie Familienfilme („Pets 2“, „Der König der Löwen“, „Aladin“).

Bürgermeister Willy Lehmeier weiß, worin der Erfolg des Open-Air-Kinos im Wertinger Schlossgarten liegt: „Historisches Ambiente, sommerliche Stimmung und gute Filme waren in den letzten fünf Jahren die erfolgreiche Mischung für einen ansprechenden Sommercocktail. Ich gratuliere den beiden Power-Frauen Rosemarie und Prisca Färber für ihr großartiges Engagement. Die Stadt unterstützt dies gerne und auch weiterhin“. Für Lehmeier steht jetzt schon fest, was er auf keinen Fall verpassen will: „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Wer nimmt den Hund?“

Rosemarie Färber verrät gegenüber unserer Zeitung ebenfalls ihren ganz persönlichen Favoriten: Das französisches Drama „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ von Ludovic Bernard. Der Film gehöre für sie zu den schönsten, die sie bisher gesehen habe.

Lesen Sie mehr über das Wertinger Kino:

Themen Folgen