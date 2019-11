vor 46 Min.

Vorfreude auf einen großen Konzertabend

Abschluss des Jubiläumsjahres in Buttenwiesen

Im Juli 2019 feierten die Zusamtaler Musikanten ihr 90-jähriges Bestehen mit einem gelungenen Musikfest im Herzen von Buttenwiesen. Um diesen Geburtstag noch einmal entsprechend zu würdigen, laden die Musiker zum Abschluss des Jubiläumsjahres zu ihrem traditionellen Jahreskonzert ein. Dieses steht heuer unter dem Motto „Das Beste aus dem letzten Jahrzehnt“.

Mit einer Auswahl an Musikstücken aus den letzten Konzerten möchten die Musikanten und Dirigent Gottfried Rabel ihr Publikum erfreuen. Das abwechslungsreiche Programm hält für jeden Musikgeschmack etwas bereit. So kommt mit dem „Kaiserwalzer“ eine der bekanntesten Melodien des Walzerkönigs Johann Strauss (Sohn) zur Aufführung. Daneben gibt es aber auch moderne Musikliteratur zu hören, wie beispielsweise die „New York Overture“ von Kees Vlak.

Den ersten Teil des Abends gestaltet dieses Jahr die Jugendkapelle unter der Leitung von Anja Kratzer, die mit dem mittlerweile seit fünf Jahren bestehenden Orchester Stücke wie „Can´t help falling in love“ oder „Beauty and the Beast“ erarbeitet hat.

Alle Musikfreunde sind am kommenden Samstag, 23. November, zu diesem besonderen Konzerterlebnis herzlich in die Mehrzweckhalle in Buttenwiesen eingeladen. Beginn des Jubiläumskonzertes ist um 19.30 Uhr. Die Zusamtaler Musikanten freuen sich auf zahlreiche Besucher. Eintrittskarten gibt es wie gewohnt an der Abendkasse. (mame)

