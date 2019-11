vor 27 Min.

Wahlhelfer gesucht

Insgesamt werden in der VG Wertingen 270 Menschen gesucht. Erstmals gibt es eine Aufwandsentschädigung

Für die Kommunalwahl 2020 in Bayern sucht die Verwaltungsgemeinschaft Wertingen noch ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Am Sonntag, 15. März, werden der Erste Bürgermeister, der Stadtrat beziehungsweise Gemeinderat sowie der Kreistag neu gewählt.

Für den reibungslosen Ablauf der Wahl benötigt die Verwaltungsgemeinschaft Wertingen rund 270 Wahlhelfer. Die Wahlvorstände beginnen ihre Tätigkeit gegen 7.30 Uhr. Die Wahllokale sind dann von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Während des Wahltags müssen nicht immer alle Mitglieder des Wahlvorstands vor Ort sein. Es wird in mehreren Schichten gearbeitet, sodass jeder Wahlhelfer auch eine angemessene Pausenzeit wahrnehmen kann. Ab 18 Uhr wird mit der Auszählung der Stimmzettel begonnen, bei der alle Wahlhelfer anwesend sein müssen. Wegen der umfangreichen Auszählarbeiten wird in jedem Urnen- und Briefwahlbezirk mit moderner Technik gearbeitet. Voraussichtlich am Mittwoch, 4. März, und am Mittwoch, 11. März, wird abends eine Schulung organisiert, welche die notwendigen technischen beziehungsweise rechtlichen Kenntnisse vermittelt.

Für die Wahlhelfertätigkeiten sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Helfer müssen lediglich das 18. Lebensjahr vollendet haben und in der Stadt beziehungsweise Gemeinde wahlberechtigt sein. Für den ehrenamtlichen Einsatz bezahlt die Stadt Wertingen erstmals anstelle des üblichen Abendessens eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro je Wahlhelfer aus. Interessierte Bürger(innen), die bei der Kommunalwahl 2020 oder auch zukünftigen Wahlen freiwillig mitarbeiten möchten, können sich bis 31. Dezember unter Angabe der persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer) bei der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen melden. (pm) (Symbolbild: Wyszengrad)

und Anmeldung beim Wahlamt in Wertingen, Schulstraße 10, 86637 Wertingen, Telefon 08272/84-301, Fax 08272/84-9301, E-Mail: alexandra.karmann@vg-wertingen.de.

Themen folgen