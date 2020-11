vor 39 Min.

Wasserwacht bestätigt den Vorstand

Nach Online-Treffen wird in Lauterbach direkt gewählt

Ein Novum für die Wasserwacht-Ortsgruppe Lauterbach: Die Mitgliederversammlung fand heuer wegen der Corona-Epidemie in digitaler Form statt. Bei der im folgenden „live“ durchgeführten Neuwahl des Vorstands wurde Dominik Kienmoser in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Über einen bereitgestellten Link konnte Dominik Kienmoser rund 35 Mitglieder zur Online-Versammlung begrüßen. Auch Bürgermeister Hans Kaltner war zugeschaltet. Er zeigte sich sehr beeindruckt von der Tatkraft der Vereinsmitglieder bei der Sanierung des Freibadfunktionsgebäudes in Lauterbach. Nach den Jahresberichten des Technischen Leiters Patrick Kapfer und des Jugendleiters Denis Kapfer wurde die Neuwahl des Vorstands vorbereitet.

Diese fand am darauffolgenden Sonntag im Wasserwachtsheim unter Einhaltung der Hygienevorgaben statt. Neu- oder wiedergewählt wurden erster Vorsitzender Dominik Kienmoser, stellvertretender Vorsitzender Johannes Wech, Technischer Leiter Patrick Kapfer, stellvertretende technische Leiterin Sabrina Wech, Kassiererin Kathrin Struthmann, Jugendleiterin Jana Kapfer und stellvertretende Jugendleiterin Anja Kienmoser. (pm)

