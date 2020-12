vor 35 Min.

Weihnachtsmesse im Freien

Bethlehemgemeinde feiert bei Kerzenschein am Mühlenhof in Roggden

Anders als ursprünglich geplant, wird die Bethlehemgemeinde an Heiligabend zwei Gottesdienste feiern: Der erste um 15 Uhr in Kirche und Kirchgarten für Familien mit Kindern. Dafür ist eine Anmeldung im Pfarramt erforderlich unter der Telefonnummer 08272/9948780 oder per E-Mail: pfarramt.wertingen@elkb.de, da die Plätze begrenzt sind.

Der zweite Gottesdienst findet um 17 Uhr am Mühlenhof in Roggden (Palziger Weg 1, 86637 Wertingen) statt. Rose und Hubertus von Zastrow stellen ihren Garten dafür zur Verfügung. Einigen Gläubigen dürfte dieser von „Sommer im Park“ in schöner Erinnerung geblieben sein.

Für diesen Gottesdienst im Freien ist keine Voranmeldung erforderlich. Die Gottesdienstbesucher sollen eine Kerze im Glas oder eine Laterne mitbringen. „Das wird die schon gegebene stimmungsvolle Atmosphäre am Mühlenhof gut ergänzen“, hofft Pfarrerin Ingrid Rehner. Auch für eine schöne musikalische Umrahmung ist gesorgt.

Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt. An wetterfeste Kleidung sollte gedacht werden. Parkplatzanweiser werden die Anfahrt koordinieren. Im Mühlenhof ist eine Einfahrt für Menschen mit Gehbehinderung geöffnet. 200 Stühle werden auf Abstand vorbereitet sein.

Pfarrerin Ingrid Rehner erklärt: „An Weihnachten unterwegs sein, kommt der Weihnachtsgeschichte ganz nahe. Das einmal umgekehrt tun, als Kirchengemeinschaft Herberge in Anspruch zu nehmen, eröffnet neue Perspektiven. Zusammen mit vielen Ehrenamtlichen freuen wir uns darauf. Gleichzeitig bitte ich alle um Verständnis und Nachsicht, die sich schon auf Gottesdienste in der Kirche eingestellt und angemeldet haben. Mit unserer Weihnachtspost an alle Haushalte versuchen wir auch, alle in Gedanken und im Gebet an Weihnachten mitzutragen.“ (wz)

Foto: B. Weizenegger

