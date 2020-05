Wenn der Muttertag am Besuchsfenster stattfindet

Plus In Zeiten von Corona verläuft auch dieser Sonntag im Wertinger Altenheim St. Klara anders als sonst. Zwei Bewohnerinnen des Seniorenzentrums erzählen, welche Bedeutung der Tag für sie hat

Die Interviews mit Inge Lechleiter und Edith Zimmermann, zwei Bewohnerinnen des Wertinger Seniorenzentrums St. Klara, finden nacheinander am geöffneten Besuchsfenster statt. Eine Plexiglasscheibe ist das einzig Trennende und soll vor Viren schützen. Draußen sitzt der Besucher, drinnen der Bewohner. Zur besseren Kommunikation steht ein Walkie-Talkie-Gerät auf beiden Seiten bereit.

Es gibt einen besonderen Gaumenschmaus

Inge Lechleiter ist eine gesprächige Frau mit sanften, aber wachen Augen. Sie freut sich auf den morgigen Sonntag. Denn da wird ihr ein besonderer Gaumenschmaus im Heim bereitet: „Weil ich Geburtstag habe, durfte ich mir etwas wünschen – Spargel mit Kratzete“, erzählt sie und schwelgt in Erinnerungen. Fast ihr ganzes Leben verbrachte sie in der Nähe von Freiburg. Spargel essen gehörte zum typisch badischen Lebensgefühl dazu. Traditionell werde der Spargel mit Beilagen wie Kratzete, neuen Kartoffeln und gekochtem Schinken serviert. Am Schluss kommt Sauce Hollandaise oder Butter über den weißen Spargel. „Wissen Sie eigentlich, was Kratzete sind?“, fragt sie und schmunzelt wohlwissend, dass das Gegenüber den Begriff sicher noch nie gehört hat. „Das sind zerrissene Pfannkuchen, ähnlich Ihrem Kaiserschmarrn, nur salzig.“ Dass ihr 81. Geburtstag in diesem Jahr auf den Muttertag fällt, bringt sie überhaupt nicht aus der Ruhe. „Wissen Sie, den Muttertag haben wir nie besonders gefeiert“, erinnert sie sich zurück. Höchstens in der Zeit, als ihre drei Söhne noch klein waren.

Ihre Stricksachen gingen auch schon nach Afrika

Sie selbst habe nie großen Wert auf den Muttertag gelegt. „Ich freue mich eher über andere Dinge.“ Sie strickt gerne Socken und Babykleidung und verschenkt sie weiter, zum Beispiel an Pflegekräfte im Haus. Stricksachen gingen auch schon nach Afrika und Amerika. Dafür erhält sie viel Zuspruch und Dankbarkeit. „Wenn die Sachen gefallen, dann freut mich das sehr.“ Seit sechs Jahren lebt die Witwe im Wertinger Seniorenzentrum. Zu Corona sagt sie: „Was soll’s. Mit 80 hat man eine unwahrscheinliche Entwicklung hinter sich.“ Schicksale wie den Tod von zwei ihrer Söhne und den ihres Ehemannes musste sie in ihrem Leben verkraften. Nun verfolgt sie erstaunt, wie ein Virus den Menschen vorführe, wie machtlos sie sind, wenn die Natur sich wehrt. Die Ausgangsbeschränkung findet sie weniger schön. „Ich hoffe, dass wir bald wieder raus dürfen.“ Jeden Samstag kommt ihr noch einziger Sohn zu Besuch und bringt Einkäufe mit. „Wir winken uns durch die Tür zu und sehen, dass wir noch leben.“ Einen Rat hat sie am Schluss des Gesprächs: „Wenn man zufrieden ist und nicht zu große Erwartungen hat, wird man nicht enttäuscht.“

Edith Zimmermann blickt ebenfalls auf ein erfülltes und langes Leben zurück. „An Muttertag kamen immer alle zusammen“, erzählt die 93-Jährige, und man sieht ihr die Freude an. Jeder habe Blumen mitgebracht. „Ich mag Blumen, das wissen alle.“ Eine besondere Lieblingssorte oder -farbe hatte sie aber nie. Mit den Jahren wurde die Familie immer größer und damit auch der Trubel. Es gab schließlich ein Doppelfest zu feiern. Denn der Geburtstag von Edith Zimmermann liegt in der zweiten Maiwoche. So fiel er manches Mal mit dem Muttertag zusammen. In diesem Jahr feiert sie am kommenden Montag ihren 94. Geburtstag. Und wie jeder Bewohner und jede Bewohnerin im Wertinger Seniorenzentrum darf auch sie sich ihr Lieblingsgericht zum Ehrentag wünschen: „Schnitzel mit Kartoffelsalat.“ Ob er in der Heimküche so gut gelingt wie bei ihr zu Hause? Er sollte auf jeden Fall auf schlesische Art gemacht sein.

Im Haus war immer Leben

Früher bekochte Edith Zimmermann am Muttertag ihre ganze Familie – zwei Töchter, einen Sohn, acht Enkel und acht Urenkel. Am Nachmittag stellte sie immer selbst gebackenen Streuselkuchen auf den Tisch, am Abend gab es den beliebten Kartoffelsalat mit Gurken, Ei und Mayonnaise und Fleischwurst. Das Rezept hat sie aus ihrer Heimatstadt Breslau mitgebracht. An die Muttertage von früher erinnert sie sich gern zurück. „Alle kamen, Kinder, Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel. Das Haus war immer voller Leben.“ Manches Mal atmete sie aber erleichtert auf, wenn alle wieder fort waren und Ruhe einkehrte. Dann musste sie an ihre eigene Mutter denken, von der sie auf der Flucht zu Kriegsende getrennt worden war. Edith Zimmermann strandete im Westen, die Mutter im Osten. Die Verbindung hielten sie über Briefe und Päckchen: „Zum Muttertag schickte ich ihr immer Schokolade, Seife und Kaffee.“

Die vergangenen Jahrzehnte verbrachte Edith Zimmermann in Dillingen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. 30 Jahre lang arbeitete sie als Köchin in der Bundeswehrkaserne. Vor einem Jahr ist die Witwe ins Wertinger Seniorenzentrum gezogen, denn seit einem Sturz ist sie gehbehindert und kann sich nicht mehr alleine versorgen. Zum Glück kümmert sich ein Enkel, der Nachfahre ihres verstorbenen Sohnes, weiter um sie. Die kürzlichen Treffen fanden am Besuchsfenster statt: „Da wimmelte es vor der Scheibe nur so vor Enkelkindern“, erzählt sie und strahlt. Wann die 93-Jährige ihre Liebsten wieder in den Arm schließen kann, steht noch in den Sternen. Zumindest ist inzwischen das Besuchsverbot aufgehoben, ab Samstag gibt es im Garten Besuchsinseln, wo Angehörige bei einigem Abstand mit Oma und Opa sprechen können.

Feine Erdbeertorte und ein Ständchen im Garten

Günther Schneider, der Leiter des Seniorenzentrums, hat sich mit seinem Team zur Feier des Tages für die Mütter und Großmütter etwas Besonderes einfallen lassen: „Es gibt eine feine Erdbeertorte und dazu ein Ständchen im Garten.“

