20.01.2020

„Wenn ich deine Augen seh’…“

Liederabend im Wertinger Kunstkanal

Eine Vielzahl von befreundeten Künstlern ermöglicht es dem Kunstkanal KUK, immer wieder zu erlesenen musikalischen Veranstaltungen in das Atelier von Barbara Mahler einzuladen. Als „Freunde im Atelier“ geben sich diesmal drei Damen die Ehre. Carola Bach und Ursula Maria Echl, die dem Wertinger Publikum noch bestens mit Operettenmelodien und anderen Werken der „leichten Muse“ in Erinnerung sind, präsentieren am Samstag, 25. Januar, ein Konzert mit romantischen Duetten.

Neben bekannten Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy erklingen auch Duette seiner Schwester Fanny, und lyrisch-dramatische Stücke von Anton Rubinstein werden eingebettet in die abwechslungsreiche Musik Antonín Dvořáks. Hauskonzerte, bei denen im Freundeskreis musiziert wurde, hatten im 19. Jahrhundert Tradition, und so bildet auch das heimelige Atelier im KUK einen passenden Rahmen für dieses Programm.

Die beiden Sängerinnen, die seit ihrer gemeinsamen Zeit am jetzigen Staatstheater Augsburg – dessen Mitglied Carola Bach auch heute noch ist – befreundet sind, werden von der Pianistin Eva Marsagischwili begleitet. Das Konzert im Kunstkanal in der Kanalstraße 5 in Wertingen beginnt am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Künstlerinnen freuen sich über Spenden. (pm)

per E-Mail an ursula-maria.echl@web.de werden empfohlen.