Wer weiß, was kommen wird?

2021 Blicken Sie mit uns in die Zukunft und sagen voraus, was im Landkreis in den kommenden zwölf Monaten passiert. Von der Bundestagswahl bis zu den Weihnachtsmärkten. Achtung, der Einsendeschluss naht

Von Günther Herdin

Dillingen 2020 entwickelte sich aufgrund der Corona-Pandemie ganz anders als geplant. Doch jetzt ist 2021. Und wie wird das? Es stehen bundesweit und regional neben Corona auch andere wichtige Entscheidungen an. So wird beispielsweise im September ein neuer Bundestag gewählt. Vieles andere dagegen ist noch unklar: Finden wieder Weihnachtsmärkte statt? Wie geht es beim Wertinger Krankenhaus weiter? Und werden 2021 mehr als 2000 neue Fahrzeuge mit Elektromotor zugelassen oder nicht? Dies und noch einiges mehr möchten wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in unserem Jahresrätsel 2021 beantwortet haben. Machen Sie sich über die von der Redaktion gestellten zehn Fragen in den nächsten Tagen und Wochen Gedanken. Entscheiden Sie sich entweder für „Ja“ oder für „Nein“. Kreuzen Sie an, was Sie glauben, und reichen Sie den Teilnahmecoupon mit den zehn gestellten Fragen bis spätestens Montag, 25. Januar, bei uns ein.

Achten Sie beim Ausfüllen darauf, Ihren Namen, Ihre Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Ihre Telefonnummer anzugeben.

Wer mitmacht und viele richtige Antworten hat, kann doppelt gewinnen: Chance Nummer eins: Unter allen Teilnehmern verlosen wir zehn kleinere Preise. Beim Jahresrätsel 2020 waren es zehn Kalender mit dem Titel „Gartenglück 2020“. Gewinnchance Nummer zwei: Wer die meisten richtigen Antworten vorweisen kann, gewinnt den Hauptpreis. Was das sein wird, ist noch geheim – lassen Sie sich einfach überraschen. Bei gleicher Anzahl richtiger Antworten entscheidet das Los. Schneiden Sie den Coupon aus und schicken Sie diesen an folgende Adresse:

Donau Zeitung

Kennwort: Jahresrätsel

Große Allee 47

89407 Dillingen

oder an die

Wertinger Zeitung

Kennwort: Jahresrätsel

Marktplatz 6

86637 Wertingen

