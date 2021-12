Wertingen

17:00 Uhr

Als der schicke Wertinger noch Zylinder trug

Plus Im Dezember hat Wertingens Museumsreferent Cornelius Brandelik noch einmal echte Schmuckstücke hervorgeholt. Mit diesen besonderen Hüten warfen sich die Zusamtaler einst in Schale.

Von Cornelius Brandelik

Sieht man sich alte Hochzeitsfotos an, so fällt auf, dass der Bräutigam oft einen Zylinder trägt. Entsprechend konnte man auch in Wertingen diese Art der Kopfbedeckung kaufen. Es gibt den Zylinder in zwei Ausführungen: Einmal in der steifen Variante, zum anderen als „Chapeau Claque“, der dank einer ausgeklügelten Technik zusammengefaltet werden kann.

