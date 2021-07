Das Wertinger Gitarrenfestival lockt fast 100 Zuhörer an

Plus Beim Schlossgrabenkonzert im Rahmen des Wertinger Gitarrenfestivals spricht Gitarrist Adam Rafferty spricht nicht nur mit seinem Publikum, sondern auch mit einem Hund.

„Ich brauche jetzt vier Töne von euch“, ruft der Mann mit seiner Gitarre auf der Bühne in den Zuschauerraum. Er spielt die vier Töne vor – und die Menschen im Publikum geben ihr Bestes und singen sie nach. Als Adam Rafferty anfängt, auf der Gitarre zu spielen, verbindet sich der chorartige Gesang der Zuschauer mit seinem Stück. Währenddessen bläst der Wind durch den Wertinger Schlossgraben, vereinzelte Regentropfen sind zu spüren.