Wertingen

17:33 Uhr

Die Baustelle am Thürheimer Tor bleibt länger bestehen

Plus Die Sperrung an der Engstelle Thürheimer Tor zieht sich hin. Laut der Baufirma Reitenberger macht der Regen alles schwieriger.

Von Benjamin Reif

An die Anlieger des Marktplatzes ging in diesen Tagen ein Brief des Wertinger Bürgermeisters Willy Lehmeier. In diesem teilt das Stadtoberhaupt in bedauerndem Tonfall mit, dass die Engstelle am Thürheimer Tor noch länger gesperrt bleibt als geplant. Ursprünglich war vorgesehen, dass ab 31. Juli die Autos wieder wie früher über den Marktplatz von Alemannenstraße, Bauerngasse oder Ebersberg kommend und umgekehrt fahren könnten. Doch daraus wird vorerst nichts – die Sperrung wird bis 28. August verlängert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen