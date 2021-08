Ein Mal rund um Wertingen herum radeln

Plus So verlaufen die Radelspaßtouren 2022. Wer Lust hat, kann sie schon ausprobieren.

Der Donautal-Radelspaß ist im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen. Auch heuer ist eine große Veranstaltung nicht möglich. Stattdessen stellt Donautal-Aktiv jede Woche Touren im schwäbischen Donautal vor, die man individuell abradeln kann. Wer unterwegs in einem Gasthaus oder Restaurant Rast macht, kann am Gewinnspiel von Donautal-Aktiv teilnehmen. Mehr dazu und noch mehr Informationen für die Touren findet man unter donautal-radelspass.de