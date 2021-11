Elf Millionen Euro kostet die Sanierung des Wertinger Hallenbads

Plus Die steigenden Baukosten treiben die Preise für die Einrichtung in die Höhe.

Bereits im Juli hatte der Dillinger Kreisausschuss einem Entwurf zur Sanierung des Wertinger Hallenbads zugestimmt. Damals war man von Gesamtkosten in Höhe von 9,6 Millionen Euro ausgegangen. Seit Januar arbeiten daran die Architektengemeinschaft M2s aus Marktoberdorf und DBW-Architekten aus Haunsheim als Objektplaner sowie die Ingenieurgesellschaft Stark aus Lauingen als Fachplaner.