Erinnerungen an den Doppelmord in Wertingen

Plus Im Oktober vor 130 Jahren wurden ein 72-jähriger Bäckermeister und seine 22-jährige Tochter getötet. Das Grab wurde zwar aufgelöst, doch einen Teil des Grabsteins gibt es noch. Und die Erinnerung.

Im Jahr 2019 wurde im Wertinger Friedhof ein Grab aufgelöst, das an den Doppelmord in Wertingen vor ziemlich genau 130 Jahren erinnerte. Das Heimatmuseum sicherte sich diesen Teil des Grabsteines und zeigt ihn seitdem im Raum 0002 im ersten Untergeschoss bei den Grabkreuzen. Aufgrund des traurigen „Jubiläums“ ist er das Objekt des Monats Oktober im Jahr 2021.