Handtuch statt Papiertücher – Kinder probieren es aus

Plus In der Grundschule Wertingen gibt es ein Pilotprojekt, um Müll zu vermeiden

Die Themen „Müllvermeidung und Mülltrennung“ hatte sich die Ganztagesklasse 1b/2b der Grundschule Wertingen mit ihren Lehrerinnen Eva Lacher und Susanne Winkler bereits im vergangenen Jahr auf ihre Fahne geschrieben. Seitdem wird in jedem Klassenzimmer der anfallende Müll nach Papier-, Verpackungs- und Restmüll getrennt und entsprechend den Recyclingprozessen zugeführt. Eine kleine Ausstellung gab Tipps, wie durch die tägliche Verwendung von wiederbefüllbaren Brotzeitdosen und Trinkflaschen sowie sinnvollen Verpackungsmaterialien täglich wertvolle Rohstoffe eingespart werden können.