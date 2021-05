Wertingen

vor 30 Min.

Napoleon und Wertingen - das muss neu gedacht werden

Plus Auch nach dem 200. Todestag pflegt die Zusamstadt das Erinnern an die berühmte Schlacht von 1805. Historiker Johannes Mordstein fordert: Man muss die Geschichte anders denken.

Von Günter Stauch

War Napoleon nun am Marktplatz oder oben beim Geißberg? Stieg er wirklich mitten im Ort vom Pferd oder zog stattdessen hoch zu Ross rasch durch, um in Zusmarshausen zu übernachten? Über einen der umtriebigsten wie umstrittensten Herrscher Europas zerbrechen sich Zusamtaler wie Fremde seit Jahren die Köpfe. Geschichtsfans und Napoleonverehrer bemühen sich, hier irgendwo die Spur vom französischen General, Feldherrn, Kaiser, Usurpator oder Diktator aufnehmen zu können. „Solche Details sind nicht so wichtig“, schmettert da Wertingens Stadtarchivar Johannes Mordstein manche historischen Detektiv-Aktivitäten ab. „Ob das genau hier an dieser Stelle stattgefunden hat oder 50 Meter weiter – diese Überlegungen gehören zu einem veralteten Geschichtsbild von großen Persönlichkeiten unserer Zeit“, beklagt der Historiker. Und: „Im Schwäbischen geistern beinahe durch jedes Dorf solche Erzählungen.“