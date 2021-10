Wertingen bringt die Nacht wieder zum Leuchten

Plus Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr feiert die Zusamstadt heuer wieder. Der Rahmen fällt etwas kleiner aus als gewohnt. Ein Detail könnte zu einem besonderen Höhepunkt werden.

Eine „etwas kleinere aber umso feinere Wertinger Nacht“ versprechen die Organisatoren der Stadtverwaltung. Die „Sternennacht im Städtle“ am Freitag, 19. November, soll wieder die Bewohner der Zusamstadt in (fast) gewohnter) Manier auf die Straßen bringen. Im vergangenen Jahr musste die Wertinger Nacht, wie auch die Schlossweihnacht, aufgrund von Corona ersatzlos ausfallen. Heuer sollen die Traditionsveranstaltungen wieder stattfinden.