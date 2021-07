Wertingen investiert viel Geld in gute Raumluft

Plus Die stationären Anlagen für die Grundschulen kosten rund eine halbe Million Euro. Es gibt Zuschüsse und ein Problem

Es sind gute Nachrichten für die Kinder und Lehrkräfte. Die Grundschulen in Wertingen und Gottmannshofen werden mit raumlufttechnischen Anlagen ausgestattet. Hierfür gibt es laut Auskunft aus dem Rathaus auch staatliche Zuschüsse.