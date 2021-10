Wertinger wird bei Wildschweinjagd angeschossen

Plus Ein Schuss traf den 36-Jährigen oberhalb des Knies. Tierschützer fordern ein Ende der Hobbyjagd

Ein 36-Jähriger ist nach einer Wildschweinjagd bei Heretsried schwer verletzt worden. Wie die Polizei jetzt bestätigte, handelt es sich bei dem 36-Jährigen um einen Mann aus Wertingen.