Wertingerin hat pfiffige Idee: mit Vielfaltsocke Farbe bekennen

Manuel Neuer trägt sie am Arm und die Allianz-Arena durfte nicht in ihren Farben leuchten. Viel wird derzeit über die Regenbogenflagge gesprochen und diskutiert. Nicht zuletzt auch deshalb, weil am Mittwoch ein Unbekannter in Dillingen eine Regenbogenfahne angezündet hat. Mit den Farben beziehungsweise dem Symbol für Aufbruch, Frieden und Toleranz haben sich auch Ursula Hillenmeyer aus Wertingen und Siggi Schmidt aus Schwenningen beschäftigt. Noch vor den derzeitigen Diskussionen haben sie Socken in den entsprechenden Farben entworfen. Die Idee dafür hatte Siggi Schmidt. Ihre Strickkreation haben die Frauen „Vielfalt-Socken“ genannt. „In dem Wort Vielfalt steckt unserer Ansicht nach noch mehr als im Wort Toleranz“, erklärt Hillenmeyer.

Die 54-jährige Wertingerin arbeitet mit Siggi Schmidt derzeit an einem Socken-Anleitungsbuch

Das farbenfrohe Stück ist eins von mehr als 15 Modellen, das sich die beiden Frauen ausgedacht haben. Die 54-jährige Wertingerin arbeitet mit Siggi Schmidt derzeit an einem Entwurf für ein Socken-Anleitungsbuch, das auch veröffentlicht werden soll. „Es soll ein schlichtes und einfaches Sockenbuch werden“, erklärt Hillenmeyer. Viele Anleitungen fürs Stricken seien kompliziert. In ihrem geplanten Büchlein gehe es dagegen nur um Socken, die aus rechten und linken Maschen gestrickt werden. Es werden keine Zöpfe oder ähnlich komplizierte Muster vorkommen.

Die Palette reicht von Großmuttersocken über Qigong-Exemplare

Dabei haben sich die beiden Frauen verschiedenste Modelle ausgedacht. Die Palette reicht von Großmuttersocken über Qigong-Exemplare bis hin zu Trekking-Socken. „Uns ist darum gegangen, dass man das Strickzeug schnell zur Hand nehmen und beispielsweise auch in die Handtasche stecken kann. So kann man es bei Wartezeiten einfach herausnehmen“, erklärt Hillenmeyer.

Sie selbst hat mit dem Stricken in der Grundschule angefangen. Seitdem ist sie den Stricknadeln treu geblieben und hat auch immer wieder Neues ausprobiert. Rund 80 Paar Socken im Jahr strickt Siggi Schmidt und verkauft sie für soziale Zwecke. „Vielfalt“ ist für die beiden Frauen eben kein leeres Wort.

