Wertingen

vor 56 Min.

„Wir schaffen keine Sonderwelt in Wertingen“

Plus Regens Wagner errichtet Gebäude für gemeinschaftliches Wohnen und eine Förderstätte für Menschen mit Behinderung. Es entstehen Arbeitsplätze und Wertinger können sich ehrenamtlich engagieren

Von Elli Höchstätter

In der Bauerngasse in Wertingen werden in den nächsten zwei Jahren neue Gebäude entstehen. Regens Wagner Glött baut dort im Rahmen eines 12,4-Millionen-Euro-Projekts zwei Gebäude für gemeinschaftliches Wohnen und eine Förderstätte. Wir haben nachgefragt, warum diese Einrichtung gerade in der Zusamstadt entsteht und ob dort auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

