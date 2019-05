vor 16 Min.

Wertingen sucht die Miss und den Mister Zusamtal 2019

Ab Freitag können sich interessierte bei der Fotoecke auf dem Wertinger Volksfest fotografieren lassen. Es winken tolle Preise.

Am kommenden Freitag, 24. Mai, von 18.30 bis 21 Uhr, startet unsere diesjährige Mitmachaktion: Die Wertinger Zeitung sucht erneut die Miss und den Mister Zusamtal. Dazu können sich gut gelaunte Gäste ab 18 Jahren, die in Dirndl beziehungsweise Lederhose zum Volksfest kommen, von WZ-Mitarbeiterin Brigitte Bunk fotografieren lassen.

Fotoecke auf dem Volksfest in Wertingen

Die Fotoecke befindet sich neben dem Zelteingang, diesmal im hinteren Bereich des Festzelts. Schon das Mitmachen könnte sich für die feschen Damen und Herren lohnen. Denn unabhängig vom Ausgang der Wahl verlost die WZ unter allen Teilnehmern eine Reise nach Tunesien im Wert von knapp 2000 Euro, die das Thomas-Cook-Reisebüro in Wertingen zur Verfügung stellt.

Online-Abstimmung der Wertinger Zeitung

Am Samstag beginnt dann die Online-Abstimmung auf dem Internet-Portal der Wertinger Zeitung. Bis zum Dienstagnachmittag, 28. Mai, können Klicks abgegeben werden. Die jeweils fünf Erstplatzierten nehmen am Finale an Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, 30. Mai, teil. Zu gewinnen gibt es hochwertige Preise, verspricht der Festwirt. Für den Mister und die Miss Zusamtal etwa winkt jeweils ein Wellness-Wochenende im Wert von rund 300 Euro. Das Foto der Miss Zusamtal wird zudem die Titelseite der Wertinger Volksfestzeitung 2020 zieren. Auch die Zweit- und Drittplatzierten dürfen sich freuen – und zwar über Gutscheine für eine Grillparty im Wert von 100 Euro (Platz zwei) und 80-Euro-Einkaufsgutscheine (Platz drei) vom Modehaus Schneider. (bbk)

