06:00 Uhr

Wertinger Museumsradio geht wieder auf Sendung

In seinem Aufnahme-Studio stellt Sendeleiter Bernd Schmid, er ist seit Anfang an als ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Radio- und Telefonmuseum Wertingen dabei, seine Sendungen zusammen.

Am Marktsonntag Ende Oktober gibt es wieder eine spezielle Wertinger Radiosendung. Dabei legt Bernd Schmid spezielle Musik auf.

Das Radio des Wertinger Radiomuseums geht wieder auf Sendung, und zwar am Sonntag, 27. Oktober. An dem Tag findet der Wertinger Herbstmarkt statt. Parallel dazu wird es ein Museumsradioprogramm geben, das im gesamten Wertinger Stadtgebiet zu empfangen ist. Die Radiosendung beginnt diesmal um 12 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Sendung wird vom Ortssender Wertingen, dem Radiosender des Radio- und Telefonmuseums Wertingen, ausgestrahlt und ist auf Mittelwelle 801kHz zu empfangen. Zusammengestellt hat die Sendung Bernd Schmid, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Wertinger Radio- und Telefonmuseums, in seinem Aufnahme-Studio in Bocksberg.

Informationen zum Wertinger Markt

Im Rahmen eines Veranstaltungsradios sind solche Sendungen möglich. Dabei gibt es Informationen zum Wertinger Herbstmarkt, viel Musik aus den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er und den frühen 70er Jahren sowie kurze Informationen zum Radio- und Telefonmuseum Wertingen. Die Reichweite des Senders ist auf das Stadtgebiet begrenzt.

Wer in der Zeit im Wertinger Stadtgebiet sein Radio einschaltet, kann sich die Musik von damals für einen Nachmittag nach Hause holen. Besucher, die von auswärts anreisen, können das Sonderprogramm im Auto empfangen, oder sie bringen ein tragbares Radiogerät mit. Das Gerät muss auf MW oder AM sowie 801 kHz eingestellt werden. Wer ein altes Röhrenradio zum Empfang verwendet, muss sein Gerät auf der Skalenmarkierung auf den Sender München (fast in der Skalenmitte) einjustieren.

An besagtem Sonntag Ende Oktober ist auch das Radio- und Telefonmuseum in der Fèrestraße 1 von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dabei kann der Mittelwellensender im Betrieb besichtigt werden. Sendeleiter Schmid gibt dann gerne Auskunft über die Besonderheiten des Orts- und Haussenders des Radio- und Telefonmuseums von Wertingen.

Kostenlos ins Wertinger Museum

Vom Herbstmarkt ist das Museum nur circa 300 Meter entfernt und kann gut zu Fuß erreicht werden. Der Eintritt ins Museum ist frei.

Weitere Sondersendungen gibt es dieses Jahr noch am Freitag, 15. November, zur Wertinger Nacht von 17 Uhr bis 23 Uhr. Außerdem geht Bernd Schmid an den Sonntagen 8. und 15. Dezember zur Wertinger Schlossweihnacht jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr auf Sendung. (pm)

Folgende Artikel könnten Sie ebenso interessieren:

Themen folgen