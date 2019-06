vor 41 Min.

Wertinger Volksfest begeisterte Senioren und die Jugend

Am Sonntag gingen die Wertinger Festtage zu Ende. Am Freitag war „Mädchenpower“ angesagt.

Mit dem Auftritt der „Midnight Ladies“ ging das Wertinger Volksfest am Freitagabend ins Abschluss-Wochenende. Mit „Mädchenpower“ und einem abwechslungsreichen Showprogramm sorgten die sechs Musikerinnen, die erstmals in Wertingen zu Gast waren, für Partystimmung im Festzelt und im angrenzenden Biergarten, der bei warmen Temperaturen gut gefüllt war. Jung und Alt tanzten bis weit nach Mitternacht auf den Tischen oder vergnügten sich an den beiden Bars. Mit der Vintage Bar gab es heuer erstmals nämlich für Freunde von Gin-Mixgetränken ein besonderes Angebot.

Senioren im Wertinger Zelt schunkelten mit

Auch wenn das Zelt am Samstagnachmittag nicht voll war, so erfreute sich der Senioren-, Behinderten- und Familiennachmittag doch eines regen Zuspruchs. Zünftig schunkelten die Senioren beim „Duo Fantastico“ mit. Die Senioren des Wertinger Altenwerks, vom Seniorenzentrum St. Klara, der Behindertenwerkstätte aus Kloster Holzen und vom VdK genossen einige kurzweilige gemeinsame Stunden. Mit einer Einlage und einer mitreißenden Trampolinshow zeigte sich die Gruppe „Jumping Kids“ des Wertinger Fitnessstudios „Fitness and more“.

Wertinger Festwirt zeigt sich zufrieden

Am Abend kamen dann alle Fans von „Dolce Vita“ mit der gleichnamigen Band auf ihre musikalischen Kosten. Kulinarisch war bewährt das Volksfest-Team von Werner Schmid im Einsatz. Und der Festwirt zeigte sich am Sonntagnachmittag äußerst zufrieden mit dem Verlauf der neun Tage: „Nach einem überschaubaren Start zur Eröffnung hatten wir an den folgenden Tagen volles Haus und mega Stimmung. Unsere Bands kamen allesamt klasse an!“ Auch das Wetter spielte mit und lockte die Besucher zum Festgelände mit Vergnügungspark. Die Tradition, aufs Wertinger Volksfest zu gehen, hat sich längst bewährt, der Mix aus Party und Tradition kommt an. Mit dem zweiten „Böhmischen Blasmusikcup“, bei dem sich drei Blaskapellen aus der Umgebung einen Wettstreit lieferten (Bericht folgt), endete das diesjährige Volksfest. (mbk/fk)

