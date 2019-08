30.08.2019

Wertinger Wallfahrt nach Violau

Pfarreiengemeinschaft ist am 8. September unterwegs

Die diesjährige Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft Wertingen findet am Sonntag, 8. September, statt. Für die von Wertingen weggehenden Wallfahrer beginnt die Wallfahrt um 6.30 Uhr bei Elektro Ertl am Ende der Zusmarshauser Straße Nummer 70. Von dort bewegt sich der Zug auf dem Zusam-Radwanderweg nach Roggden (Ortsausgang Richtung Hettlingen), der gegen 7.15 Uhr erreicht wird. Um 7.40 Uhr wird man in Zusamaltheim und gegen 8.30 Uhr in Rischgau ankommen.

Die Binswanger starten um 7.15 Uhr an der Schmiedabruck. Gläubige aus der Pfarreiengemeinschaft Zusamaltheim und Bliensbach-Laugna und entlang des Weges sind herzlich zur „Wertinger“ Wallfahrt eingeladen. Die Wallfahrtsgruppe aus Laugna startet um 6.30 Uhr an der Pfarrkirche in Laugna. Die Wallfahrtsgruppe, die in Wengen aufbricht, erfährt Näheres in ihrer Pfarrgemeinde. Bei starkem Regen entfällt die Fußwallfahrt.

Radwallfahrer starten um 9 Uhr, ebenfalls bei Elektro Ertl am Ende der Zusmarshauser Straße Nummer 70. Bei Regen entfällt die Radwallfahrt. Der Wallfahrtsgottesdienst in Violau beginnt gegen 11.15 Uhr.

Für Personen, die nicht zu Fuß mitgehen können, fährt um 10.30 Uhr in Wertingen (Haltestelle Marktplatz) ein Bus zum Gottesdienst in Violau. Unterwegs bestehen in den Orten an der Staatsstraße Richtung Zusmarshausen Zusteigemöglichkeiten. Nach dem Gottesdienst steht laut Pressemitteilung der Bus auch den Fußwallfahrern zur Verfügung. Dabei wird auch Laugna bedient. Die Wallfahrt findet auch bei schlechtem Wetter statt. Es werden Liedzettel ausgeteilt. Nach dem Gottesdienst können Wallfahrer mit dem Bus zurück nach Wertingen fahren. Abfahrt ist um 12.30 Uhr in Violau. (pm)

Themen Folgen