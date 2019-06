vor 42 Min.

Wo das „Applausometer“ kräftig ausschlägt

Ein Herz für die Blasmusik haben und hatten am Sonntag (von links): Werner Schafnitzel (2. Dirigent Musikverein Ellgau), Gottfried Rabel (Dirigent Zusamtaler Musikanten Buttenwiesen), Vasyl Zakopets (Dirigent Musikverein Mertingen), Festwirt Werner Schmid und Juror Lukas Bruckmeyer.

Drei Kapellen spielen auf dem Wertinger Volksfest im Wettstreit

Die Zusamtaler Musikanten Buttenwiesen, die vergangenes Jahr bei der Premiere des Böhmischen Blasmusik-Cups auf dem Wertinger Volksfest gewonnen hatten, bildeten am Sonntagabend den Abschluss der zweiten Auflage des Wettbewerbs. Zuvor waren der Musikverein Ellgau und der Musikverein Mertingen jeweils 60 Minuten auf der Bühne und stellten sich dem Wettbewerb. Für beide Kapellen war die Teilnahme Premiere. Doch ganz nach dem Motto „Wir spielen nicht gegeneinander, sondern miteinander“, wie es der Sänger der Buttenwiesener, Werner Wild, zum Ausdruck brachte, ging es an diesem Abend primär darum, die Freude an und die Lust auf Blasmusik zu wecken. Dennoch gab es einen fairen Wettstreit um ein Spanferkel (erster Preis), 50 Liter Bier (zweiter Preis) und für den dritten Platz einen 50¤ Einkaufsgutschein der Metzgerei Schmid. Festwirt Werner Schmid hatte die Preise nach der gelungenen ersten Auflage erneut ausgelobt.

Neben der Bewertung durch Lukas Bruckmeyer aus Forheim wurde auch das Publikum mit einem „Applausometer“ befragt. Dabei erzielten der Musikverein Ellgau 105,5, der Musikverein Mertingen 110,1 und die Zusamtaler Musikanten Buttenwiesen 105,8 Dezibel an Zustimmung durch Applaus. Doch Bruckmeyers Kriterien flossen hauptsächlich in die Bewertung ein.

Der Dirigent der Böhmische Kameraden und Gründer des Musikverlags Donauton weiß, worauf es ankommt. Neben der Programmauswahl, dem Gesamtauftritt der Kapelle, dem Gesang und der Frage, ob und wie weitere solistische Darbietungen gemacht wurden, wie stilsicher die Vorträge waren, auch in puncto Tempi und Intonation und eben der Stimmung im Zelt, ermittelte er den Sieger und der heißt 2019: Musikverein Mertingen.

Ebenso wie die beiden Mitbewerber, hatten die siegreichen MusikerInnen mit ihrem Dirigenten Vasyl Zakopets zudem das Pflichtstück, die „Stegersbacher Polka“ zum Besten gegeben. Bruckmeyer spendierte für die Gewinner zudem einen Aufnahme-Tag im Tonstudio von Donauton, für die Zweitplatzierten, die Zusamtaler Musikanten, einen Gutschein des Verlages und die Ellgauer auf Platz drei einen Notensatz.

Dass alle zusammen jedoch vor allem ihre Leidenschaft für Blasmusik leben, zeigte der gemeinsame Auftritt am Ende, bei dem vier Stücke gespielt wurden. (mbk)

