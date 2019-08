18:15 Uhr

Wo mancher Wertinger auf den Galgen wartete

Verliese und dunkle Gefängniszellen kommen in den meisten Filmen und Serien über das Mittelalter vor. Auch das Schloss Wertingen hatte einen solchen Raum für Gefangene.

Von Silva Metschl

Von außen ist die Zelle kaum zu sehen. „Sie liegt in einem der Ecktürme des Neuen Schlosses“, sagt Cornelius Brandelik, Leiter des Wertinger Heimatmuseums. „Das Neue Schloss wurde nach dem 30-jährigen Krieg 1654 errichtet, das Ältere Schloss steht seit 1354“, erklärt er die Namengebung. Kurz über dem Boden liegt eine kleine Fensterscharte. Diese gehört zu dem Verlies. Durch diesen Spalt konnten die Gefangenen einen Blick auf den Himmel und die Freiheit erhaschen, die ihnen genommen worden war.

Um ins Verlies zu gelangen, geht es zwei Stockwerke tief durch das Heimatmuseum. Dabei kommen Besucher an alten Grabkreuzen, Auszeichnungen aus den Weltkriegen, verschiedenen landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr vorbei. Im richtigen Stockwerk angekommen, geht es durch eine kleine Wandöffnung, bis Interessierte an eine Tür gelangen. Diese Gefängnistür versperrte den Raum, durch eine Luke reichten die Wärter den Insassen ihr – wahrscheinlich sehr karges – Essen. Ein Foto an der Wand zeugt davon, dass selbst Franz Josef Strauß durch diese Öffnung schaute, als die Tür im Rahmen einer Ausstellung in Augsburg stand.

Mancher wartete im Wertinger Verlies auf den Tod

Durch die Tür hindurch und einen noch kleineren Durchbruch gelangen die Besucher in einen Vorraum der Zelle. Dort sind verschiedene Fuß- und Handfesseln sowie eine originale Halsgeige ausgestellt. Für letztere gibt es eine Duplikation, mit der Kinder das Instrument ausprobieren können.

Um ganz in das Verlies zu gelangen, heißt es ein letztes Mal „Kopf einziehen“. Auch hier stehen Exponate aus, an den Wänden hängen Fotographien. Diese wurden 1935 von einem Kreisbaumeister namens Lederer aufgenommen. Auf ihnen zu sehen sind der in Stein gemeißelte Name eines Insassen und Zahlen. „Das sind wahrscheinlich die Tage, die der Gefangene hier verbracht hat“, erklärt Brandelik. Auf einem anderen ist ein Kreuz mit der Inschrift IHS zu sehen. „Dieser sah sich wohl am Galgen“, meint er weiter und zeigt auf ein weiteres Bild einer Einmeißelung, das einen Menschen an einer solchen Konstruktion zeigt.

Ohne diese Photographien gäbe es kein Zeugnis mehr von den Wandmeißelungen. Denn in den späten 60er Jahren wurde das gesamte Schloss renoviert. Damals sind auch die Wände frisch verputzt worden. Auch der Boden war früher anders. „Der Boden ist heute aufgeschüttet“, sagt Brandelik. Auf einem Bild ist der Eingang zum Verlies zu sehen, der dort deutlich größer als heute ist.

Früher war es im Verlies im Schloss viel dunkler

„Viele Kinder fragen mich, warum es hier nicht dunkel ist, wie man sich ein Verlies vorstellt“, sagt der Museumsleiter. Tatsächlich muss es in dem Raum früher viel düsterer gewesen sein. Denn durch die Höherlegung des Grundes fällt das Licht nicht mehr wie früher von oben, sondern seitlich hinein.

Warum der Boden aufgeschüttet wurde, ist nicht sicher. „Vielleicht aus Bequemlichkeit“, vermutet Brandelik. Denn vorher war alles mit Backsteinen ausgelegt, wie Pläne aus dem 19. Jahrhundert zeigen. Schon damals sei das Gebäude aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen mehrmals umgebaut worden.

Und im Laufe der Zeit verlor auch das Verlies seine ursprüngliche Bedeutung und ist nun ein Raum im Wertinger Heimatmuseum. Wo mancher einst auf den Tod wartete, können Besucher heute einen Blick in die Geschichte wagen.

Hier geht es zu weiteren tollen Themen:

Themen Folgen