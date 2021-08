Zusamaltheim

vor 34 Min.

Bauplätze in Zusamaltheim sind gefragt

Es wird noch dauern, bis auf den neuen Bauplätzen in Zusamaltheim die Rohbauten errichtet werden können. Die Nachfrage nach dem Bauland ist groß.

Plus Derzeit laufen die Arbeiten am neuen Baugebiet in Zusamaltheim. Wer sich alles für die Plätze interessiert

Von Dominik Bunk

Zusamaltheim In Marzelstetten soll gebaut werden. Die landwirtschaftliche Privilegierung des Bauherren dafür ist allerdings nicht mehr vorhanden. Jetzt wurde durch den Zusamaltheimer Gemeinderat der Flächennutzungsplan geändert, wie Bürgermeister Stephan Lutz auf Nachfrage mitteilt. Diskussionen habe es in der jüngsten Sitzung deshalb keine gegeben, kein Ratsmitglied sei gegen die Möglichkeit auf Innenverdichtung gewesen. Nun könne der Bauherr sein Eigenheim in Marzelstetten errichten.

