Aislingen/Unterthürheim

vor 51 Min.

Für Fronleichnam putzen sich die Dörfer im Kreis Dillingen heraus

Plus Für manche ist es nur ein willkommener Feiertag, für viele Gläubige im Kreis Dillingen eine wichtige Tradition. Zwei Beispiele aus Aislingen und Unterthürheim.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Manche sind gen Ende der Pfingstferien noch tief vergraben im Strandkorb oder sonnen sich am Hotelpool irgendwo, wo das Wetter noch besser ist als in der Heimat. Andere bereiten sich auf ein Fest mit viel Glanz und Blumenornat vor. Am Donnerstag ist Fronleichnam. In vielen Orten finden dazu noch große Prozessionen statt - eine feste und wichtige Tradition für Gläubige im Kreis Dillingen. Etwa für Sandra Gartner. "Fronleichnam ist ein sehr wichtiges Fest, da gibt's bei uns keinen Urlaub", sagt sie und lacht. Auch wenn das in der Familie nicht immer ankommt, für Gartner ist der Termin fest im Kalender eingetragen. Sie ist Vorsitzende des Pfarrgemeinderats in Unterthürheim. "Es ist immer schön, wenn der Gottesdienst und die Prozession in der Früh sind", sagt Gartner. "Das Gefühl trägt einen dann durch den ganzen Tag."

Jeder kann sich für den Altarschmuck etwas einfallen lassen

Doch bevor eine Prozession im Ort stattfinden kann, ist einiges an Vorbereitung nötig. Das Unter- und Oberdorf wechseln sich beispielsweise ab, wie Gartner erklärt. Heißt: Jedes Jahr wird der Zugweg im Dorf geändert. Vier Altäre würden dafür feierlich geschmückt. "Im letzten Jahr zum Beispiel hat die Familie Burkard ein sehr schönes und aufwendiges Altarbild gestaltet aus eingefärbtem Sägemehl", sagt Gartner. Andere schmückten die Altäre mit Tüchern und Blumenschmuck. Jeder könne das so machen, wie es ihm am besten gefalle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen