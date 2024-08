Buttenwiesener Grundschüler holen sich den Mathe-Titel

Die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen hat allen Grund zur Freude: Die Schüler Lena, Jonas und Lennart aus der Klasse 3a unter Leitung ihrer Lehrerin Natalie Burghart meisterten den diesjährigen schwäbischen Mathematikwettbewerb der dritten Klassen der Grundschulen mit Bravour und sicherten sich den ersten Platz. Im schulinternen Wettbewerb setzten sich die drei Mathe-Asse gegen insgesamt 22 Teams durch und qualifizierten sich so für die nächste Runde, welche in Wittislingen auf sie wartete. Hier trafen die besten Schülerteams verschiedener Grundschulen aus dem gesamten Landkreis aufeinander. Wieder überzeugten die drei aus Buttenwiesen und zogen in die finale Runde. Der Höhepunkt des Wettbewerbs fand schließlich an der Regierung von Schwaben in Augsburg statt. Das Team trat gegen neun weitere, erfolgreiche Landkreissieger an. Über eine Stunde lang rauchten die Köpfe aller Mathe-Profis bei der Bearbeitung einer neuen, schwierigen Sachrechen-Aufgabe im Rokoko-Saal. Am Ende konnten sie ihr Glück kaum fassen, als bei der Siegerehrung verkündet wurde, dass die Gruppe der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule mit ihrer herausragenden Rechenfähigkeit und der anschaulichen Präsentation der Ergebnisse die kritische Jury der Regierung von Schwaben überzeugen konnte. Für ihren Sieg erhielten die Kinder spannende Bücher zum Thema Weltraum und einen Gutschein im Wert von 850 Euro von der VR-Bank Donau-Mindel eG überreicht, der für eine Klassenfahrt im nächsten Schuljahr genutzt wird. „Dieser Erfolg war keine Glückssache, sondern das Ergebnis harter Arbeit und intensiver Vorbereitung“, sagte Lennart. „Die Teamarbeit spielte eine große Rolle. Nur gemeinsam konnten wir gewinnen“, fügten Lena und Jonas hinzu. (AZ)

Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksebene Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis