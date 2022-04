13-Jähriger dirigiert bei der ukrainischen Nationalhymne

Paul Landgraf arrangiert die Melodie für die Jugendkapelle. Die Mädchen und Buben des Musikvereins Binswangen begeistern die Gäste.

„Bühne frei für die Jugend“ hieß es nach langer Zeit des Wartens für den Nachwuchs des Musikvereins Binswangen. Die Jungmusikerinnen und Musiker hatten zum Konzert in die Mehrzweckhalle geladen. Für viele Kinder und Jugendliche war es der erste Auftritt und so war die Anspannung groß, auf einer großen Bühne vor Publikum zu musizieren.

Mit „Knights of the Round Table“ von Steve Rouse eröffnete die Jugendkapelle Binswangen zusammen mit dem Jugendorchester aus Dasing den Nachmittag. Die Gesamtleitung der rund 40 Jungmusikerinnen und -musiker übernahm Birgit Trinkl, die Dirigentin der Dasinger, und vertrat so den krankheitsbedingt verhinderten Christoph Günzel. Erst kürzlich waren beide Orchester gemeinsam beim Probenwochenende in Eichstätt gewesen und das Ergebnis konnte sich hören lassen. Abwechselnd mit den Blockflöten von Erika Heindel und den Flötenzwergen vorn Irmi Deil begeisterten sie die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Charmantes Spiel und mitreißende Melodien

So erfreuten die Jüngsten mit bekannten Liedern wie „Hänsel und Gretel“ oder „Ein Vogel wollte Hochzeit machen“, aber auch mit weniger bekanntem Liedgut wie „Oli mit der Pauke“, „Syahamba“ oder dem „Teufelsritt“ und zogen alle mit ihrem unbeschwerten kindlichen Charme in ihren Bann.

Stolz werden die Urkunden für die bestandenen Bläserprüfungen präsentiert: Vorsitzender Roland Wagner, Klara Müller, Isabell Kaltenegger, Ida Haferkorn-Pelz, Ausbilderin Silvia Deil, Lina Chromik, Paul Landgraf und Samuel Kaltenegger (von links). Foto: Julia Schachner

Da wollten die Jungs und Mädels der Jugendorchester nicht hintenan stehen. Mit großer Spielfreude und ausgewogenem, harmonischen Klang begeisterten sie unter anderem mit dem „Rudimentary March“ oder dem „Royality Rag“. Auch mit „Banana Split“, „Pirates of the Carribean“ oder dem „Crocodile Rock“ trafen sie den Musikgeschmack der zahlreichen jungen Musikantinnen und Musikanten. Aber auch Eltern, Omas und Opas und Geschwister waren von den Darbietungen angetan und zollten den Akteuren durch ihren Applaus großen Respekt.

Mit viel Lob und unter lang anhaltendem Beifall wurden die Jungmusiker für ihre bestandenen Bläserprüfungen-D1 (Bronze) und D2 (Silber) ausgezeichnet. Stolz präsentierten Ida Haferkorn-Pelz, Isabell Kaltenegger, Paul Landgraf, Klara Müller und Hanna Thrul ihre Urkunden für die erfolgreich absolvierte D1-Prüfung, während Lina Chromik und Samuel Kaltenegger für die bestandene D2-Prüfung in Silber geehrt wurden.

Der 13-jährige Paul Landgraf dirigierte bei der ukrainischen Hymne

Vorsitzender Roland Wagner dankte allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben: den Akteuren für ihren Übefleiß, den Dirigierenden für ihr Engagement, Irmi Deil und Konrad Bühler für die hervorragende Organisation der gesamten Jugendarbeit, dem Bewirtungsteam sowie den Eltern, dass sie den Kindern das Musizieren ermöglichen. Zudem erklärte Wagner, dass alle musikbegeisterten Kinder und Erwachsene eingeladen seien, beim Musikverein Binswangen ein Instrument zu erlernen und in den verschiedenen Musikgruppen mitzuwirken.

Die Jugendkapelle Binswangen, das Jugendorchester Dasing, die Blockflöten von Erika Heindel und Flötenzwerge von Irmi Deil auf einer Bühne. Foto: Julia Schachner

Mit einem bewegenden Höhepunkt endete der Konzertnachmittag, denn der 13-jährige Posaunist Paul Landgraf hatte es sich zur Aufgabe gemacht, berührt vom aktuellen Geschehen in der Ukraine, die Nationalhymne dieses Landes für seine Jugendkapelle zu arrangieren. Beherzt und mutig griff er selbst zum Dirigentenstab und die Jungmusikerinnen und -musiker setzten so mit Paul Landgrafs Version der Hymne ein musikalisches Zeichen der Solidarität. (pm)