"Böhmischer Abend" in Binswangen moderiert von Georg Ried

Die Binswanger Banzger Blosn laden zum musikalischen Frühlingsauftakt in die Mehrzweckhalle ein. Ihr neuer Dirigent Johannes Hauf feiert Premiere.

Mit einem stimmungsvollen „böhmischen Abend“ läuten die Binswanger Banzger Blosn am Samstag, 13. April, ab 18 Uhr den musikalischen Frühling ein und möchten mit locker-leichter und abwechslungsreicher Blasmusik allen Musikfreunden einen geselligen Abend bescheren.

Sein Debüt gibt an diesem Abend Johannes Hauf, der seit einigen Monaten als neuer Dirigent den Taktstock bei den Banzger Blosn schwingt und mit den Musikern ein komplett neues Programm erarbeitet hat. Ein besonderer Höhepunkt ist sicherlich auch der Moderator des Abends. Hier konnte kein geringerer als Georg Ried vom Bayerischen Rundfunk gewonnen werden. Seit vielen Jahren ist er an Sonn- und Feiertagen auf BR Heimat zu hören, wo er die Sendung „So schön klingt Blasmusik“ gestaltet und moderiert. Neben seiner Fernseh‐ und Hörfunktätigkeit ist er ein gefragter Bühnenmoderator und unterhält als Entertainer humorvoll und gleichermaßen fachkundig sein Publikum.

In Binswangen spielen die Banzger Blosn einen "böhmischen Abend"

Neben dem musikalischen Ohrenschmaus soll an diesem Abend auch die Gaumenfreude nicht zu kurz kommen, denn bei Hendl, Haxn und Bier genießt man die Musik gleich noch viel mehr. Und natürlich darf auch nebenbei miteinander geplaudert, gelacht und geklatscht werden.

In diesem Sinne sind alle Interessierten am 13. April eingeladen, in die Mehrzweckhalle zum "böhmischen Abend" der Binswanger Banzger Blosn zu kommen – dirigiert von Johannes Hauf und moderiert von Georg Ried. Der Eintritt ist frei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch