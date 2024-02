Binswangen/Eppisburg

vor 49 Min.

So kommen Kröten im Landkreis Dillingen sicher über die Straße

Plus Jetzt stehen wieder Schutzzäune für Kröten, Frösche und Molche – auch zwischen Binswangen und Eppisburg. Ein Morgen zwischen Straßen- und Waldrand mit Petra Semet.

Von Laura Gastl

"Der Donnerstag gibt sich heute aber gar keine Mühe!", sagt die Radiomoderatorin im Auto, und meint den konstanten Regen an diesem Morgen. "Da haben wir uns aber bestes Wetter ausgesucht!", grüßt kurz darauf Petra Semet, die bereits wartet. In einer neongelben Warnweste gekleidet und mit einem Eimer ausgestattet steht sie an einem der beiden Schutzzäune zwischen Binswangen und Eppisburg, um Kröten, Frösche und Molche sicher über die Straße zu bringen.

Petra Semet ist beim Bund Naturschutz (BN) Geschäftsstellenleiterin der Kreisgruppe Dillingen und koordiniert unter anderem Schutzmaßnahmen für Amphibien. Wenn sie am Straßenrand entlangläuft, um die Tiere einzusammeln, dann tut sie das ehrenamtlich – genau wie etwa 50 andere Helferinnen und Helfer im Landkreis Dillingen auch. An diesem Morgen zeigt die 60-Jährige, wie das Krötenretten abläuft und erzählt, was sie dazu bewegt, sich dafür einzusetzen.

