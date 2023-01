Erfolgreiche junge Musiker aus Binswangen

Für die Absolventen und Absolventinnen der verschiedenen Bläserprüfungen gibt es Anstecknadeln und Geschenke.

Beim Festakt des Musikvereins Binswangen in der Synagoge wurden auch diejenigen geehrt, die die verschiedenen Bläserprüfungen bestanden hatten. Die stellvertretende Bezirksvorsitzende Anette Paulus hob die langjährige und hervorragende Jugendarbeit hervor und dankte der Jugendleitung des Musikvereins. Sie erläuterte die Ausbildungsschritte der auf sich aufbauenden Bläserprüfungen und ermunterte die Musiker und Musikerinnen, sich diesen Anforderungen in Theorie und Praxis weiterhin zu stellen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Roland Wagner übergab sie Urkunde, Anstecknadel und ein kleines Geschenk an die erfolgreichen Absolventen der Junior-Bläserprüfung und der Bläserprüfungen D1 und D2.