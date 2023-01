Förderverein Schillinghaus stellt Weichen für eine gelingende Zukunft

Alexander Gumpp bleibt noch für eine Periode Vorsitzender beim Binswanger Schillinghaus. Was das Team ausmacht, und wohin es weiter gehen soll.

Der Musik-, der Friedens- und Heimat- sowie der Gesangverein und der Projektchor Saitenwind haben im Binswanger Schillinghaus ihr Zuhause. Nicht nur Proben und Sitzungen, auch der Seniorenstammtisch und viele weitere Veranstaltungen werden hier abgehalten. Denn die finden im während der Dorferneuerung mit vielen freiwilligen Helferstunden restaurierten Gebäude samt Anbau einen perfekten Rahmen vor. Für den sorgt der Förderverein Schillinghaus, dessen Gründung sich am 3. Oktober 2023 zum zehnten Mal jährt.

Alle ziehen beim Binswanger Schillinghaus an einem Strang

Bei der Mitgliederversammlung blickte Alexander Gumpp auf das vergangene Jahr zurück. „Wir haben nur rund 2500 Euro Personalkosten pro Jahr, alles andere läuft ehrenamtlich“, nannte der Vorsitzende das Erfolgsgeheimnis bei rund 1000 Terminen jährlich, deren Planung Konrad Bühler stets im Griff hat. Unzählige Stunden an Arbeitsdiensten sowie der Einsatz des Bewirtungsteams fallen dabei an. Susanne Wagner beweise sich als „extrem gute Wirtin“, die vor allem von Günther Kraus unterstützt wird. Zusammenfassend meinte Gumpp: „Wir haben ein super Team, alle ziehen an einem Strick und dazu auch noch in die gleiche Richtung.“

Eine wichtige, gut kalkulierbare und risikofreie Einnahmequelle sei der Christbaumverkauf, bei dem 235 Bäume verkauft wurden. Angefangen hatten sie mit 140. Dazu kämen Sponsoren und Gönner, die immer ein offenes Ohr haben. Dank dieser lag der finanzielle Aufwand bei null, als im vergangenen Jahr die Fassade des kompletten Neubaubereichs abgewaschen und gestrichen wurde. Auch der Einbau der Klimatisierung im Großen Probe- und im Sängerraum konnte dank Zuschüssen der Gemeinde, der Nutzervereine, von Sponsoren, umfangreichen Materialspenden und „extrem viel Eigenleistung“ gestemmt werden. Kassenwart Thomas Wippel vermeldete sogar Guthaben auf den Konten. Und das, nachdem es der Förderverein 2020 geschafft hatte, das ursprünglich übernommene Darlehen von 40.000 Euro komplett abzubezahlen und 30.000 Euro in die Ausstattung des Gebäudes und der Außenanlagen zu investieren.

Hubert Kapfer und Stephan Reißner scheiden aus dem Vorstand aus

In Richtung von Bürgermeister Anton Winkler und dem Gemeinderat regte Gumpp an, die Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach samt Batteriespeicher anzugehen. Wie wichtig der Förderverein ist, betonte Bürgermeister Anton Winkler im Namen der Gemeinde, der das Schillinghaus gehört: „Dank eurer Arbeit können die Nutzervereine ihrem Vereinszweck nachgehen.“ Und damit haben sie die Möglichkeit, die Gemeinschaft und die sozialen Beziehungen im Ort zu pflegen, wie Konrad Bühler anmerkte.

Vor der Neuwahl stellte Gumpp heraus: „Bereits in dieser Periode hören mit Hubert Kapfer und Stephan Reißner zwei Vorstandsmitglieder der ersten Stunde auf.“ Während Hubert Kapfer als „wandelndes Lexikon in Sachen Vereinsrecht und -strukturen, der die Dinge nicht nur weiß, sondern auch umsetzt“, halte Stephan Reißner den Stammtisch zusammen mit Günther Raschke am Laufen, pflege die Grünanlagen und sei immer da, wenn man ihn brauche. Da Gumpp ankündigte, 2026 nicht mehr anzutreten, freute er sich, junge Leute im Team begrüßen zu können. „Mit dieser Wahl stellen wir die Weichen für eine gelingende Zukunft des Vereins“, zeigte er sich überzeugt. Einstimmig gewählt wurden Alexander Gumpp als Vorsitzender, sein Stellvertreter Jürgen Käsmayr, Schriftführer Willi Mück und Kassenwart Thomas Wippel. Als Beisitzer wirken Konrad Bühler, Susanne Wagner, Günther Sailer, Günther Raschke und Hilde Kapfer mit, als Gast im Vorstand Günther Kraus, Stephan Reißner und Karl Schmid. Hier sagte Gumpp: „Karl, du wirst der Assistent von Jürgen, da kannst du in kurzer Zeit extrem viel lernen.“