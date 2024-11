In Gedenken an 41 entwurzelte Juden aus Binswangen

Anlässlich der Novemberpogrome vor 86 Jahren, als auch die Synagoge in Binswangen geschändet wurde, erinnert der Förderkreis Synagoge Binswangen an die 41 jüdischen Bürgerinnen und Bürger des Ortes, die der NS-Verfolgung zum Opfer fielen. Nun wird mit einem Festakt eine neue Gedenktafel an der Synagoge enthüllt und Anton Kapfers Buch „Entrechtet – Entwürdigt – Entwurzelt“ vorgestellt.

