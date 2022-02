Mit der Metzgerei Schmid schließt das letzte Geschäft in Binswangen

Werner und Regina Schmid übernehmen 1995 den Laden, lernen Schüblinge und die Schwaben kennen, trotzen Umgehung und Baustellen. Wie geht es jetzt weiter?

Am 26. Februar schließt der einzige Lebensmittelladen, den Binswangen noch hat: die Metzgerei. Wie sich Werner und Regina Schmid fühlen, wenn sie daran denken? „Sehr wehmütig, aber es ist an der Zeit“, sagt der 66-Jährige. Nachdenklich ergänzt der Metzgermeister: „Es wird immer schwieriger.“ Nicht nur mit den bürokratischen Auflagen. Vor allem Personal zu finden, scheint unmöglich.

Im Jahr 1995 haben Regina und Werner Schmid das Haus samt der Metzgerei von ihrem Vorgänger Adolf Schlichthärle gekauft. Mit dem Ziel, sich ihre eigene Existenz aufzubauen, kamen sie aus Wellheim, in der Nähe von Eichstätt. Dort war Werner Schmid in der Metzgerei und Gastwirtschaft seiner Mutter angestellt. In den vergangenen 27 Jahren gab es immer wieder neue Herausforderungen. Sie mussten sich an die neue Umgebung und Vorlieben der Kundinnen und Kunden gewöhnen. Schüblinge statt fränkischer Bratwurst waren erst mal gefragt.

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Mit diesem Plakat wird darauf aufmerksam gemacht, dass bald der letzte Laden in Binswangen zumacht. Foto: Brigitte Bunk

Mit der Umgehungsstraße bei Binswangen wurde Umsatz weniger

Auch mit ihren drei Jungs, damals im Alter von einem bis sechs Jahren, ging es rund. Und kaum hatte sich das eingespielt, wurde mit der Freigabe der Umgehungsstraße auch der Umsatz weniger. „Gut daran war nur, dass mit dem fehlenden Verkehr auch die Gefahr für die Kinder weg war“, erinnert sich Regina Schmid.

Nach zwei Jahren hatte es sich wieder eingespielt, doch dann kam die Rinderseuche BSE. „Das hat uns Gott sei Dank nicht so schwer getroffen. Der Aufwand wurde aufgrund der Vorkehrungen größer, doch die Leute haben eher vor Ort eingekauft, weil wir unsere Tiere immer von Landwirten in Binswangen bezogen haben“, denkt Werner Schmid zurück.

In den Jahren 2006 bis 2008 folgte der Wasserleitungs- und Kanalbau an der Hauptstraße. Straßensperrungen waren an der Tagesordnung. „Das hätte uns fast Kopf und Kragen gekostet“, denkt Werner Schmid mit Schrecken zurück. Über ein Jahr lang konnte kein Auto direkt vor den Laden fahren und nur diejenigen kamen, die gut zu Fuß waren. Auch der Durchgangsverkehr fehlte, wozu die Lkw-Fahrer gehören, die sich Tag für Tag ihre Leberkässemmeln und weitere Brotzeit holen. Diese Zeit hat Werner Schmid genutzt, um sich eine zweite neue Hüfte einsetzen zu lassen. So war zumindest sein Metzger beschäftigt.

Lesen Sie dazu auch

Ehepaar Schmid bedankt sich bei den treuen Kunden

Doch auch gute Erinnerungen haben Regina und Werner Schmid an diese Zeit. Nicht nur an das gute Verhältnis zu den Straßenbauarbeitern. Immer noch ist der Metzgermeister dankbar: „Ich hatte manchmal Tränen in den Augen vor Rührung, weil uns die Binswanger so unterstützt haben.“ Mit einem Schmunzeln im Gesicht erzählt Regina Schmid von ihrer Zeitungsanzeige, als die Straße wieder asphaltiert war: „Da haben wir geschrieben: Der schwarze Teppich ist gelegt.“ Dann sei es jahrelang „normal gelaufen“, bis sie 2018 durch gesundheitliche Probleme ausgebremst wurde. Werner und Regina Schmid bedanken sich nicht nur bei den Kunden, sondern vor allem auch bei ihren Mitarbeitenden, die ihnen auch in schwierigen Zeiten geholfen haben, den Betrieb am Laufen zu halten.

Hörte jemand auf, sei es immer schon ein Problem gewesen, jemand Neues zu finden. Nicht erst, nachdem ihr Metzger im vergangenen Jahr gekündigt hatte. Um noch zwei bis drei Jahre weitermachen zu können, versuchten sie, Unterstützung zu finden, doch niemand meldete sich auf ihre Anzeigen. „Die Arbeit macht schon Spaß, aber wenn du alles allein machen musst, findest du kein Ende.“ Um vier Uhr morgens steht der Metzgermeister von Montag bis Samstag auf, zwölf bis 14 Stunden Arbeit sind trotz der Unterstützung seiner Frau an der Tagesordnung. Gedanklich abschalten am Sonntag – Fehlanzeige. Bis zum 26. Februar. Dann geht es in Ruhe ans Ausräumen der Metzgerei und die bürokratischen Schritte, die zur Beendigung eines Geschäfts gehören.

Das Haus in Binswangen steht nicht zum Verkauf

Dass einer ihrer Söhne einsteigen würde, sei nie zur Debatte gestanden. Natürlich hätten die Schmids ihr Geschäft samt Haus gern nahtlos an einen Metzgermeister oder eine -meisterin weitergegeben, doch derzeit steht es noch zum Verkauf.

Auch Bürgermeister Anton Winkler kann die Gründe nachvollziehen. Dennoch findet er die Entwicklung schade: „Das ist ein harter Schlag für die Gemeinde, dann gar kein Geschäft mehr im Ort zu haben.“ Denn außer Wurst hat die Metzgerei Schmid auch Backwaren der Bäckerei Helmschrott aus Fristingen verkauft und eine kleine Auswahl anderer Lebensmittel.

Innerhalb des Gemeinderats hätte sich deshalb eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit den verbleibenden Einkaufsmöglichkeiten in Binswangen beschäftigt. Auch über die Möglichkeit, einen Dorfladen in Binswangen zu initiieren, wird wohl gesprochen. Das wurde vor Jahren fallen gelassen, auch um der Metzgerei nicht zusätzliche Konkurrenz zu machen. Eine Befragung der Bevölkerung, was tatsächlich gewünscht würde, ist in diesem Zusammenhang ebenfalls geplant.