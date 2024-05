Binswangen

19:00 Uhr

Mitreißende Reise durch die Musik der westlichen und östlichen Welt

Plus Das Rudi Zapf Trio führt das begeisterte Publikum in akustische Klangwelten, die in der Alten Synagoge in Binswangen noch nicht zu hören waren.

Trotz Biergartenwetters, Wertinger Volksfest und weiterer Kulturveranstaltungen strömten Musikfreunde aus nah und fern in die Alte Synagoge Binswangen, um das Rudi Zapf Trio mit dem neuen Programm „Grenzenlos“ zu erleben. Und grenzenlos waren die Begeisterungsstürme, die das Trio mit ihrer publikumswirksam ausgewählten Weltmusik entfachten. Der musikalische Tausendsassa Rudi Zapf hat mal wieder ein Ensemble ins Leben gerufen, das den vielen Musikbegeisterten aus dem Landkreis und darüber hinaus nicht nur die faszinierende Vielfalt der Musik von Südamerika über Europa bis ins ferne Japan aufzeigte, sondern auch mit zauberhaften und rasanten Klängen der Instrumente Hackbrett, Knopfakkordeon, Vibrandoneon, Gitarre und Geige zweieinhalb Stunden Glücksgefühle bescherte.

Mit Vivaldis Piccolo-Konzert beginnt die musikalische Weltreise zunächst unglaublich zart und einfühlsam, ehe Rudi Zapf in Sekundenschnelle vom Hackbrett zum Akkordeon und von da zum Vibrandoneon wechselt und einen Tonwirbel entfacht, der von Ingrid Westermeier stilsicher auf der Gitarre begleitet und von Sunny Howard mit ihrem feinfühligen Geigenspiel in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Dass diese drei nicht nur ihre Instrumente exzellent beherrschen, sondern unglaublich locker und leicht miteinander harmonieren, sich in der Melodieführung traumhaft sicher ablösen oder lustvoll miteinander improvisieren, zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm.

