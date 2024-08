Musikverein-Ehrenmitglied feiert Geburtstag

Kürzlich konnte er seinen 70. Geburtstag feiern: „Opa“ und Ehrenmitglied des Musikvereins Binswangens Eduard Kraus. Keine große Feier sollte es sein, und so war es auch. Familie, Verwandte und Freunde waren da, um dem Jubilar zu gratulieren. Die HOIGARTA-Muse des Musikvereins schloss sich den Gratulanten mit einem erweiterten musikalischen Ständchen unter der Leitung von Alt-Dirigent Bernhard Hoffmann an. Robert Brandelik, organisatorischer Leiter der Banzger Blosn, hob in seiner Laudatio die besonderen Verdienste von Eduard Kraus speziell für den Musikverein Binswangen und im Allgemeinen für die Kulturszene in Binswangen hervor.

Kraus ist aktives Gründungsmitglied seit 1967 an der Klarinette und übernahm von 1982 bis 2000 als Kapellenleiter Verantwortung in der Vorstandschaft. Er spielte von 1984 bis 1998 in der Tanzlmuse. Seit 1990 ist er in der HOIGARTA-Muse aktiv. In der Banzger Blosn ist er seit der Gründung 2010 auf seiner geliebten Klarinette aktiv und auch im Organisationsgremium für die Gruppe. 2014 wurde er zum Ehrenmitglied des Musikvereins ernannt und 2017 vom Allgäu-Schwäbischen-Musikbund für 50 Jahre aktives Musizieren geehrt.

Besonders hob Brandelik auch sein Engagement als Musikheimwirt von 1987 bis 2012 hervor. Ebenfalls die vielen Feste, bei denen er zusammen mit seiner Frau Bruni als Verantwortlicher für die Küche fungierte. Unvergessen sind außerdem Kraus‘ Auftritte in vielen Hauptrollen bei den Theateraufführungen der Binswanger Theatergruppe in der Zeit von 1985 bis 2008. Sein künstlerisches Talent brachte er auch in zahlreichen Faschingseinlagen zur Geltung.

Robert Brandelik dankte Eduard Kraus und seiner Frau für das überragende Engagement für die Menschen im Musikverein und für die Dorfgemeinschaft. Der gelernte Maurer sei ein Künstler und ein Macher, der die Menschen mitnehme. Er brachte sich von ganzem Herzen in die Gemeinschaft Musikverein ein, ohne zu fragen: „Was bringt‘s mir?“ Er wusste, nur das zählt und sei ein Vorbild für alle in einer zunehmend egoistischen Gesellschaft. Abschließend wünschte Brandelik „unserem Opa“ alles Gute, vor allem Gesundheit und weiterhin viel Freude an seiner geliebten Blasmusik. (Konrad Bühler)