Wie soll ein lebendiges Binswanger Ortszentrum aussehen?

Und der Sprung in die Binswanger Gegenwart: So sieht es am Dorfplatz heute aus.

Plus In Binswangen fehlen den Bürgerinnen und Bürgern Einkaufsmöglichkeiten und Bauplätze.

Von Brigitte Bunk

Im März 2020 beauftragte der Gemeinderat das Büro für Architektur und Städtebau, Vera Winzinger, mit der Erarbeitung eines Vitalitätschecks. Sie soll die Potenziale für die Entwicklung Binswangens untersuchen. Die Gemeinde leide wie viele Gemeinden in Bayern an Überalterung, ist im Schreiben zum Fragebogen zu lesen. Der ging in diesem Zusammenhang an rund 150 Haushalte, welche sich im betreffenden Gebiet befinden. Außerdem konnte er über die Homepage abgerufen werden. Im Schreiben ist weiter zu lesen, dass die demografische Entwicklung einen Bevölkerungsrückgang voraussage. Die Landwirtschaft scheint in Binswangen zumindest die nächsten 15 Jahre gesichert, nachdem heute noch 14 Landwirte aktiv sind, von denen fast die Hälfte eine Nachfolge habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

